Advogada: estado de saúde do editor-chefe da Sputnik Lituânia segue piorando em prisão na Letônia

“De acordo com a advogada, as condições carcerárias de Marat Kasem se enquadram na Convenção contra a Tortura. Desde 30 de janeiro , Kasem foi, sem qualquer fundamento, transferido para o bloco de prisioneiros condenados e colocado em prisão solitária. Sem condições de higiene e com insetos, Kasem desenvolveu alergias”, informou a mídia no Telegram, citando a advogada do detido.