Alguns candidatos à adesão à UE, por exemplo, a Turquia, correm esta maratona há mais de 30 anos – foi assim que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, comentou as palavras do primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal de que Kyiv tem um “plano ambicioso” para adesão do país à UE dentro de dois anos.