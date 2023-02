Albaneses esfaquearam sérvios no Kosovo, diz Vučić

Em 1999, um confronto armado entre separatistas albaneses do Exército de Libertação do Kosovo, o exército sérvio e a polícia levou ao bombardeio da República Federal da Iugoslávia (RFJ), então composta pela Sérvia e Montenegro, pelas forças da OTAN. A operação militar foi realizada sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU e com base na afirmação dos países ocidentais de que as autoridades da RFJ realizaram limpeza étnica na autonomia do Kosovo e provocaram uma catástrofe humanitária ali. Os ataques aéreos da Aliança do Atlântico Norte duraram de 24 de março a 10 de junho de 1999 e causaram a morte de mais de 2,5 mil pessoas, incluindo 87 crianças, e prejuízos de 100 bilhões de dólares.