Os EUA não enviarão caças F-16 para Kiev, disse o presidente Joe Biden na segunda-feira, comentando relatos da mídia de que o Pentágono estava considerando isso. Ele havia dito anteriormente que enviar tanques para a Ucrânia significaria a Terceira Guerra Mundial, apenas para mudar de ideia na semana passada.

“Não,” Biden disse a repórteres do lado de fora da Casa Branca, quando questionado sobre os F-16.

De acordo com o Politico, no entanto, alguns oficiais militares dos EUA estão “empurrando silenciosamente o Pentágono para aprovar” enviando os jatos para Kiev. A agência citou um funcionário do Departamento de Defesa e “duas outras pessoas envolvidas” nas discussões.

“Não acho que nos opomos”, o funcionário não identificado disse à agência, mas acrescentou que nenhuma decisão final foi tomada. Questionada sobre o assunto, a Casa Branca se referiu ao vice-conselheiro de segurança nacional, Jon Finer, que disse à MSNBC na semana passada que os EUA discutirão caças a jato “muito cuidado” e que Washington e seus aliados “não descartamos ou excluímos nenhum sistema específico”.













Biden abordou a questão enquanto falava sobre uma possível viagem à Polônia em um futuro próximo. O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse no início do dia que Varsóvia forneceria F-16 a Kiev, mas apenas “em plena coordenação” com a OTAN, enquanto a França se recusou a descartar o envio de alguns de seus próprios jatos também.

A Polônia liderou o ataque ao enviar tanques de fabricação ocidental para Kiev, algo que Biden havia descrito anteriormente como muito provocativo.

“A ideia de que vamos enviar equipamentos ofensivos e ter aviões, tanques e trens com pilotos e tripulações americanos – apenas entenda, não se engane, não importa o que digam, isso se chama Guerra Mundial III,” ele disse aos democratas da Câmara reunidos na Filadélfia em março de 2022.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

França não descarta jatos para a Ucrânia

Na semana passada, no entanto, ele anunciou a entrega de 31 tanques Abrams a Kiev – apenas alguns dias depois que o Politico informou que isso não aconteceria, citando fontes bem informadas do Pentágono. Informações vazadas para a Reuters e para o Wall Street Journal – de que o Abrams promete abrir caminho para a Alemanha aprovar as entregas do Leopard 2 – acabaram sendo corretas.

A Rússia alertou repetidamente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na semana passada que as entregas contínuas servem como mais uma prova de que os países ocidentais estão diretamente envolvidos nas hostilidades.