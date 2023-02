Produção industrial russa resiste a sanções — CMIO

A produção do ano passado foi semelhante a 2021, apesar dos governos ocidentais tentarem prejudicar a economia do país

A produção industrial russa manteve-se estável no ano passado, quase igualando os níveis de 2021, segundo dados oficiais. Isso apesar das sanções econômicas sem precedentes impostas pelos EUA, UE e OTAN sobre a operação militar de Moscou na Ucrânia.

A produção caiu apenas 0,6% no ano inteiro, de acordo com dados divulgados na quarta-feira pelo Serviço Federal de Estatística, Rosstat, superando o consenso de 0,7% previsto pelos economistas em uma pesquisa da Bloomberg. A produção industrial este ano terá um desempenho ainda melhor, aumentando cerca de 2% com ganhos nas indústrias militares, de acordo com Alexander Isakov, da Bloomberg Economics.

O aumento da produção militar também ajudou o setor industrial da Rússia a compensar os efeitos das sanções ocidentais em 2022. O presidente Vladimir Putin disse no mês passado que a indústria de defesa da Rússia continuava aumentando a produção, garantindo a vitória na Ucrânia. “O complexo industrial de defesa contribui muito para a dinâmica do setor manufatureiro. No ano passado, ele ganhou força e continua a aumentar a capacidade.”

A produção industrial geral caiu 4,3% em relação ao ano anterior em dezembro, mas ficou 11% acima da taxa de novembro, disse Rosstat. No ano inteiro, o país registrou ganhos em segmentos importantes. A produção de energia aumentou 0,1% em relação ao nível de 2021, incluindo um ganho de 0,7% nos volumes de petróleo e gás natural. A geração de eletricidade aumentou 0,6%, os produtos acabados de metal avançaram 7% e a produção de alimentos, 0,4%.













A produção de carvão da Rússia aumentou 0,4%, para 437 milhões de toneladas, enquanto os volumes de GNL aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior. A produção de medicamentos e outros materiais médicos aumentou 8,6%.

Os segmentos com queda na produção foram químicos, com queda de 3,8%, e têxtil, com queda de 8,3%. Os produtos de madeira e papel caíram 9,1%. A produção de metais caiu 0,8% no ano. Apenas 450.000 carros de passageiros foram produzidos na Rússia no ano passado, uma queda de 67%, já que Mercedes-Benz, Ford Motor e outras grandes montadoras internacionais deixaram o país.

O presidente Putin disse no mês passado que o produto interno bruto russo provavelmente caiu cerca de 2,5% no ano passado, superando as previsões de especialistas, refletindo uma forte colheita de alimentos e outros ganhos. Em março passado, um mês após o início do conflito na Ucrânia, a estimativa média dos analistas em uma pesquisa da Bloomberg previa uma queda de 9,6%. O rublo está sendo negociado atualmente a 70 por dólar americano, cerca de 10% mais forte do que antes do início das sanções.

