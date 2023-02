Sub docas nucleares dos EUA fechadas devido a preocupações ‘sísmicas’ – CMIO

Quatro docas secas no estado de Washington foram ociosas em meio a preocupações levantadas por um estudo de terremoto

A Marinha dos EUA anunciou o fechamento de quatro docas secas na área de Seattle, citando preocupações de segurança se um grande terremoto atingir a região. O serviço já está lutando para atender às necessidades de manutenção de seus submarinos de ataque movidos a energia nuclear.

Três docas secas com certificação nuclear no Estaleiro Naval de Puget Sound em Bremerton, Washington, e uma vaga no Trident Refit Facility, nas proximidades de Bangor, suspenderam a atracação de submarinos para avaliação e atualizações adicionais, informou a Marinha em um comunicado.

As autoridades não especificaram o que o estudo sísmico recém-concluído mostrou; nem ofereceram uma estimativa de quanto tempo as docas afetadas ficarão fora de serviço.

A avaliação sísmica “identificou possíveis problemas associados à possibilidade remota de um terremoto de grande escala ocorrer simultaneamente com a disponibilidade de manutenção do submarino”, disse a Marinha. “Com esta nova informação, a Marinha está tomando medidas adicionais para garantir ainda mais a segurança da força de trabalho do estaleiro, dos marinheiros, do público local, do meio ambiente e dos submarinos.”

O Noroeste do Pacífico fica perto da zona de subducção de Cascadia, uma linha de falha que se estende por 700 milhas ao longo da costa, da Ilha de Vancouver ao norte da Califórnia. Cientistas alertaram que a falha é capaz de desencadear uma “megaimpulso” terremoto registrando uma magnitude acima de 9,0 na escala Richter, como aconteceu em 1700, e que tem 37% de chance de causar um terremoto de pelo menos 7,1 magnitude nos próximos 50 anos.













A Marinha construiu conscientemente o estaleiro Puget Sound em uma zona sísmica ativa, mas algumas de suas docas secas não foram adequadamente preparadas para um grande terremoto. Por exemplo, um dos slots incluídos na ordem de suspensão foi supostamente construído em “terra inconsolidada e preenchimento,” colocando-o em maior risco de liquefação durante um grande terremoto.

Embora a Marinha tenha insistido que o fechamento das docas secas não afetará o “capacidade de dissuasão estratégica”, a mudança ocorre em um momento em que 36% dos submarinos de ataque dos EUA estão passando por trabalhos de manutenção ou aguardando serviço. Mesmo antes da suspensão, a Marinha tinha apenas 18 docas secas para atender todos os seus submarinos e porta-aviões. Na última década, apenas 20-30% dos projetos de manutenção de submarinos foram concluídos a tempo, disse a Marinha no ano passado.

O estaleiro de Puget Sound tem mais de 130 anos e as atualizações de apenas uma das docas secas suspensas custarão cerca de US$ 667 milhões.