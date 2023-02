A UE luta para chegar a um acordo sobre o preço máximo dos produtos petrolíferos russos – CMIO

Os países da UE tentarão chegar a um consenso na sexta-feira sobre o preço máximo dos produtos petrolíferos russos sob o novo mecanismo de limite proposto pela Comissão Europeia (CE), informou a Reuters na quarta-feira, citando diplomatas.

Os líderes da UE esperam chegar a um acordo depois de adiar a decisão devido a discórdias internas. A Polônia e as nações bálticas ainda estão pressionando para que os limites sejam estabelecidos em níveis mais baixos.

Na semana passada, a CE propôs que o bloco aplicasse um limite de preço de US$ 100 o barril para produtos petrolíferos russos premium, como o diesel, e um limite de US$ 45 o barril para produtos com desconto, como o óleo combustível. Espera-se que as medidas entrem em vigor em 5 de fevereiro, depois de obter a aprovação de todos os 27 estados membros da UE.

No entanto, alguns membros da UE ainda estão buscando um teto mais baixo, pois pretendem reduzir as receitas de energia da Rússia o máximo possível em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia.













A UE tem capacidade limitada para alterar o preço máximo desde que se tornou parte de um acordo mais amplo entre as nações do Grupo dos Sete (G7), segundo fontes citadas pela agência.

A UE e o G7 introduziram um teto de preço de US$ 60 para o petróleo bruto marítimo russo em 5 de dezembro.

No início desta semana, Moscou proibiu a venda de petróleo bruto para partes que respeitam o mecanismo de teto de preço, obrigando os exportadores russos a evitar qualquer menção direta ou indireta a ele em contratos com seus clientes no exterior em todas as etapas da entrega de combustível ao cliente final. .

Os líderes da UE também devem retomar as negociações na sexta-feira sobre a extensão das sanções à Bielo-Rússia, em uma tentativa de reprimir a evasão das sanções anti-russas por empresas que encaminham produtos proibidos para países vizinhos.

