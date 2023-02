Casa Branca revela plano de emergência Covid – CMIO

A Casa Branca anunciou na segunda-feira que deseja encerrar a emergência nacional do Covid-19 até 11 de maio, embora isso implique em estendê-la primeiro. O plano surge depois que os republicanos na Câmara dos Deputados anunciaram uma votação para encerrar a emergência e, como a Organização Mundial da Saúde disse, as restrições de saúde pública deveriam continuar de alguma forma.

A atual declaração de emergência nacional deve expirar em 1º de março, enquanto a emergência de saúde pública (PHE) termina em 11 de abril. O presidente Joe Biden pretende “estender as declarações de emergência até 11 de maio e, em seguida, encerrar ambas as emergências nessa data”, disse o Escritório de Administração e Orçamento em um comunicado citado por vários meios de comunicação. O PHE foi prorrogado pela última vez em 11 de janeiro.

"Muito tarde! Os republicanos já anunciaram que estamos declarando que o Covid acabou e que o aprovaremos na Câmara esta semana ", A congressista Marjorie Taylor Greene, republicana da Geórgia, tuitou em resposta. "O Partido Republicano está liderando nessa questão e Biden está tentando levar o crédito."













Entretanto, a OMS publicou as conclusões do seu comité de emergência, de uma reunião realizada na sexta-feira, que afirmou que a pandemia “continua a constituir uma emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC).”

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, concordou com o comitê que a pandemia “provavelmente está em um ponto de transição” e endossou sua recomendação para “mecanismos alternativos para manter o foco global e nacional” sobre a doença após o término da emergência.

O órgão consultivo também instou a OMS e os Estados membros a "manter sistemas de vigilância de vários componentes" e continuar pressionando pela vacinação, a ponto de incluí-la em "imunização ao longo da vida" horários.













O governo Biden tentou impor as injeções, primeiro aos funcionários do governo e depois ao setor privado, mas os tribunais dos EUA rejeitaram a maioria dos mandatos como inconstitucionais. Biden fez campanha em 2020 com a promessa de “desligar o vírus.” Na segunda-feira, o número total de mortes nos EUA atribuídas ao Covid-19 era de 1,11 milhão, acima dos 400.000 na véspera de sua posse em janeiro de 2021.