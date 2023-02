País da UE exportará diesel feito de petróleo russo para a Ucrânia – CMIO

A Bulgária fornecerá produtos petrolíferos refinados feitos de petróleo russo para a Ucrânia, anunciou o governo búlgaro em um comunicado na quarta-feira.

O país recebeu uma isenção da UE sobre as importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos da Rússia via transporte marítimo até o final de 2024. Também foi concedido o direito exclusivo de exportar produtos petrolíferos derivados da principal mistura dos Urais da Rússia para países terceiros.

“Isso é necessário para limitar os riscos ambientais e de segurança, pois esses produtos não podem ser armazenados com segurança no país”, diz a declaração.

A derrogação deveria expirar em 5 de fevereiro, quando entra em vigor a proibição das importações da UE de produtos petrolíferos russos, como diesel e querosene.

A Bulgária exporta principalmente gasóleo, também conhecido como gasóleo vermelho, para a Ucrânia, representando até 90% de todas as entregas ao país, segundo dados da Euroactiv. O óleo diesel é usado na indústria pesada para alimentar máquinas, geradores e veículos off-road, bem como na agricultura e na navegação marítima.

O combustível é produzido na única refinaria do país em Burgas, de propriedade da maior petrolífera privada da Rússia, a Lukoil. A planta opera principalmente com petróleo russo importado por navios-tanque via Mar Negro.













De janeiro a novembro de 2022, a Bulgária exportou € 700 milhões (US$ 769 milhões) em combustível derivado do petróleo russo para a Ucrânia, informou a Euroactiv, citando dados do Instituto Nacional de Estatística da Bulgária. O órgão estadual disse que o número é 1.000 vezes maior do que as entregas totais de combustível em 2021, avaliadas em € 750.000 (US$ 823.840).

As estatísticas búlgaras mostram que a Ucrânia é agora o terceiro maior parceiro comercial do país em termos de abastecimento de combustível, tendo substituído os EUA.

Enquanto isso, a Lukoil negou as supostas entregas, insistindo que sua refinaria em Burgas não fornece combustível para a Ucrânia.

“Em conexão com uma nova onda de publicações especulativas na mídia, a Lukoil mais uma vez afirma que não tem contratos e não forneceu sua produção para a Ucrânia a partir da fábrica em Burgas ou por outros canais em 2022”, disse Lukoil à agência de notícias russa TASS. .

A empresa russa afirma que vende o combustível para cerca de 500 empresas búlgaras e não trabalha com a Ucrânia.

