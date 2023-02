Chefe do Pentágono faz promessa nuclear a aliado asiático – CMIO

Washington e Seul realizarão “exercícios de mesa focados em ameaças nucleares”

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, reafirmou a posição de Washington “couraçado” compromisso com a Coreia do Sul, prometendo implantar toda a gama de capacidades militares convencionais e nucleares dos EUA, se necessário, para deter o que ele descreveu como cada vez mais “desestabilizador” ações da Coreia do Norte.

Em editorial publicado pela agência de notícias Yonhap na terça-feira em sua terceira visita a Seul como chefe de defesa dos EUA, Austin afirmou que apenas a presença de milhares de soldados americanos e o “mais avançado” ativos militares garantiram sete décadas de paz na península – e disse que os lados estão constantemente explorando maneiras de aumentar sua “atividades de dissuasão”.

“É por isso que estamos expandindo o escopo e a escala de nossos exercícios combinados… É por isso que estamos incorporando elementos de fogo real, o que aumentará nossa interoperabilidade e prontidão para ‘Fight Tonight’, se necessário”, Austin escreveu.

“Estamos empenhados em fazer ainda mais, incluindo exercícios de mesa baseados em cenários cada vez mais complexos, focados em ameaças nucleares na península e visitas a locais estratégicos dos EUA que abrigam nossas capacidades mais avançadas para demonstrar o papel que essas capacidades podem desempenhar em crises ou conflitos”, disse. ele acrescentou, não fornecendo nenhum prazo para os exercícios.

Os EUA mantêm uma força de cerca de 28.500 soldados na Coreia do Sul e realizam exercícios regulares com Seul, que foram denunciados por Pyongyang como “provocações” e “ensaios” para uma possível invasão. No ano passado, a Coreia do Norte intensificou seus testes de mísseis e consagrou o uso de armas nucleares na lei nacional.













Austin afirmou que as atividades militares de Pyongyang apenas provam ainda mais a necessidade de “mantenha-se vigilante” e aumentar os exercícios conjuntos não apenas com Seul, mas também com Tóquio, e alertou todos os “adversários e concorrentes” que “se eles desafiam um de nós, eles estão desafiando a… aliança como um todo.”

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse no início deste mês que seu país “pode implantar armas nucleares táticas ou vir a possuir suas próprias armas nucleares” em pouco tempo se “o [North Korean nuclear] problema se torna mais sério”.

Mais tarde, Yoon voltou atrás no comentário, dizendo que Seul ainda está comprometido com a não proliferação de armas nucleares e que ele estava “totalmente confiante sobre a dissuasão estendida dos EUA”, uma política sob a qual Washington fornece à Coreia do Sul uma “guarda-chuva nuclear” para defendê-la contra ameaças militares.