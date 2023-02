Índia e Rússia devem construir petroleiros – diplomata – CMIO

Moscou e Nova Delhi “devem pensar no futuro” após as sanções ocidentais, sugere o embaixador da Índia

Moscou e Nova Délhi deveriam considerar a construção conjunta de navios de transporte de petróleo e o estabelecimento de companhias de seguros de energia, sugeriu o embaixador da Índia na Rússia na quinta-feira.

A iniciativa de Pawan Kapoor segue a introdução de um teto de preço para as exportações de petróleo russo de US$ 60 por barril imposto pela UE, países do G7 e Austrália, que proíbe empresas de transporte, seguros e resseguros ocidentais de manusear cargas de petróleo bruto russo vendidas acima do preço estabelecido .

O fornecimento de petróleo para a Índia, que permaneceu como o maior importador da Rússia por três meses consecutivos desde dezembro, foi efetivamente impulsionado pelas sanções ocidentais, com o país comprando petróleo com desconto. Nova Délhi não aderiu às restrições, que aumentaram os custos de frete e seguro e levaram à escassez de navios-tanque.

O teto do preço do petróleo não afetará as receitas da Rússia – FMI

Falando em conferência sobre a parceria estratégica Rússia-Índia, o diplomata observou que os países “deve pensar no futuro e olhar para as oportunidades de construção naval e criação de rede logística independente e seguros.”

A Índia, a terceira maior nação consumidora e importadora de petróleo do mundo, é fortemente dependente das importações de energia. O país compra 85% de seu petróleo, que é convertido em gasolina e diesel, e cerca de metade de seu gás natural, mostram as estatísticas. A Rússia forneceu um recorde de 1,17 milhão de barris de petróleo por dia para Nova Délhi em dezembro, segundo dados de rastreamento.

Anteriormente, o ministro indiano de petróleo e gás, Hardeep Singh Puri, disse que o petróleo não carrega o estigma de nenhum país, e a Índia continuará a buscar uma política independente para garantir sua segurança energética.

