Nos Estados Unidos prendeu o sequestrador de macacos raros

Anteriormente, foi relatado que a polícia de Dallas encontrou dois micos roubados Bella e Finn, os veterinários garantiram que os animais não fossem feridos. O próprio zoológico, o maior e mais antigo do estado do Texas, aumentou a recompensa para 25 mil dólares pela captura dos infratores de seus animais de estimação. No mês passado, um leopardo nublado escapou do recinto, macacos langur milagrosamente não saíram pelo mesmo buraco na cerca, um abutre orelhudo africano morreu de ferimentos incompreensíveis. Na segunda-feira passada, o zoológico perdeu dois macacos mico-imperial. A polícia do zoológico e da cidade divulgou a foto de um jovem afro-americano pedindo ajuda para identificá-lo.