Gigante britânica de energia registra o maior lucro de todos os tempos – CMIO

O aumento dos preços dos combustíveis impulsionou os ganhos da Shell para um recorde de US$ 40 bilhões no ano passado

A Shell, empresa de petróleo e gás com sede no Reino Unido, registrou um lucro anual recorde de US$ 39,9 bilhões em 2022, enquanto as famílias e empresas britânicas lutavam com contas de energia disparadas.

A empresa declarou na quinta-feira que o valor excedeu em muito o recorde anterior de US$ 28 bilhões em 2008 e foi mais que o dobro do lucro de 2021 de US$ 19,29 bilhões. Ela também registrou lucro recorde no quarto trimestre de US$ 9,8 bilhões devido a uma forte recuperação nos ganhos com o comércio de gás natural liquefeito.

“Nossos resultados no quarto trimestre e ao longo do ano demonstram a força do portfólio diferenciado da Shell, bem como nossa capacidade de fornecer energia vital a nossos clientes em um mundo volátil.” disse o executivo-chefe da Shell, Wael Sawan.

A empresa também disse que espera incorrer em cerca de US$ 2,4 bilhões em custos contábeis relacionados a impostos inesperados em 2022 e que pagará US$ 500 milhões em impostos em dinheiro no Reino Unido este ano.

O relatório, no entanto, gerou críticas e pede um imposto sobre os lucros inesperados do Big Oil, já que os consumidores têm lutado com o agravamento da crise do custo de vida.

Paul Nowak, secretário-geral do Trades Union Congress (TUC), descreveu os lucros da Shell como “obsceno” e “um insulto às famílias trabalhadoras”, salientando que os impostos extraordinários devem ser aumentados.













“Enquanto as famílias de toda a Grã-Bretanha lutam para pagar suas contas e sobreviver, a Shell está desfrutando de uma bonança em dinheiro. Acabou o tempo das desculpas. O governo deve impor um imposto inesperado maior às empresas de energia. Bilhões estão sendo deixados sobre a mesa”, ele disse.

“Em vez de segurar o pagamento de paramédicos, professores, bombeiros e milhões de outros servidores públicos pressionados, os ministros deveriam fazer as grandes empresas de petróleo e gás pagarem sua parte justa”, disse. observou Nowak.

O relatório de lucros da Shell é o mais recente de uma série de resultados recordes das maiores empresas de energia do mundo, que se beneficiaram dos preços mais altos do petróleo e do gás.

Na terça-feira, a gigante petrolífera americana ExxonMobil informou um lucro de US$ 56 bilhões para 2022, marcando um recorde histórico para a indústria petrolífera ocidental. Anteriormente, outra grande empresa americana de energia, a Chevron, registrou um lucro recorde de US$ 36,5 bilhões no ano passado.

