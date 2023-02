Incidente com balão espião pode afetar a organização da defesa aérea nos EUA, diz especialista

Washington reconheceu de fato a falta de ferramentas eficazes de combate do Comando Conjunto de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD na sigla em inglês), disse na sexta-feira (3) à Sputnik Dmitry Stefanovich, pesquisador do Centro de Segurança Internacional do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais (IMEMO na sigla em russo) e cofundador do projeto Vatfor.