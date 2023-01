EUA impõem sanções ao vice-primeiro-ministro russo – CMIO

A lista negra atualizada também tem como alvo os negócios do bilionário russo e magnata do níquel Vladimir Potanin

Os EUA publicaram uma lista ampliada de sanções contra autoridades e empresários russos.

O vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio da Rússia, Denis Manturov, foi adicionado à lista na quinta-feira, junto com o chefe do Tartaristão Rustam Minnikhanov e sua família, e o milionário de telecomunicações Sergey Adonyev.

A lista de empresas sujeitas às penalidades dos EUA também foi atualizada para incluir uma série de estruturas de negócios associadas ao bilionário russo Vladimir Potanin, que é um dos principais acionistas da produtora global de níquel Norilsk Nickel. Ele foi sancionado pessoalmente em dezembro.

Outras empresas adicionadas à lista incluem Whiteleave Holdings, Interros Invest e Interros Capital. O membro do conselho da Norilsk Nickel, Sergey Batekhin, também está sujeito às penalidades dos EUA.

Washington expandiu suas sanções anti-Rússia pela última vez em dezembro, quando a indústria naval do país e as instituições científicas foram atacadas.

