UE tem dúvidas sobre alimentos isentos de impostos da Ucrânia – mídia – CMIO

Bloco afirma que entrada de mercadorias do país prejudica comércio regional

A Comissão Europeia (CE) pode reconsiderar sua suspensão especial de todas as tarifas e cotas sobre as exportações de alimentos agrícolas ucranianos nas próximas semanas, depois que alguns estados da UE reclamaram que os suprimentos isentos de impostos colocam seus agricultores em desvantagem, informou a Euractiv na quarta-feira.

Em maio passado, Bruxelas aprovou rapidamente um esquema temporário de liberalização comercial de um ano que suspendia as tarifas de importação de todas as entregas de produtos agroalimentares da Ucrânia logo após o início das hostilidades militares no país.

A medida, destinada a impulsionar a economia da Ucrânia e contribuir para a integração gradual do país no mercado interno da UE, será revista em junho de 2023.

Mas o bloco já está correndo para reconsiderar o arranjo, em resposta a “pressão crescente” da Polônia, Hungria e Romênia, disse Euractiv, citando uma fonte familiarizada com o assunto. Eles estão supostamente instando Bruxelas a “combater o impacto negativo” das importações isentas de direitos da Ucrânia, que prejudicaram a competitividade na região e colocaram em risco os agricultores da UE.

Alguns produtores agrícolas pedem compensação, enquanto outros, como os produtores de grãos na Romênia e na Polônia, alertam que um influxo de grãos ucranianos pelas chamadas vias de solidariedade os está levando à beira da falência.

A iniciativa da UE das faixas de solidariedade foi lançada em maio passado para ajudar Kiev a exportar produtos agrícolas por todas as rotas possíveis – incluindo transporte ferroviário, rodoviário e fluvial – e acabou sendo mais popular do que os legisladores esperavam inicialmente.













“Ninguém previu este nível de sucesso quando as faixas solidárias foram lançadas, mas, claro, tem um custo, em termos de perturbação do comércio local nos países vizinhos”, O vice-diretor-geral da CE, Michael Scannell, disse aos legisladores durante uma reunião do comitê de agricultura do Parlamento da UE no início de janeiro.

Os países que fazem fronteira com a Ucrânia também pediram a Bruxelas que reconsiderasse o acordo alfandegário para alguns cereais importados do país. Em particular, eles pediram um controle mais rígido das medidas sanitárias, destacando o risco potencial de importar grãos contaminados.

Dados da UE mostram que Kiev exportou um total de três milhões de toneladas de grãos em dezembro. E, embora insistindo na importância das importações agrícolas da Ucrânia, as autoridades europeias admitem que a iniciativa apresenta um “desafio para os nossos agricultores.” Os executivos do bloco devem debater o acordo durante a próxima reunião de ministros da agricultura da UE.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT