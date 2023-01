Na República Tcheca, espalharam fakes sobre a morte de um dos candidatos presidenciais

Na quinta-feira, começaram a se espalhar desinformações nas redes sociais tchecas sobre a suposta morte do candidato presidencial do país, general do exército na reserva Petr Pavel, ele mesmo anunciou isso em Twitter A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente.

“E embora sejamos rivais, concordo plenamente com você. Isso é vil, me horroriza que alguém tenha chegado a algo assim. A polícia deveria verificar isso minuciosamente, assim como a carta do anônimo que me ameaça de morte . Espere”, escreveu Babis no Twitter.