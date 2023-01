A Polônia supostamente deu à Ucrânia vários aviões MiG-29 sob o disfarce de peças sobressalentes

Na primavera de 2022, Varsóvia entregou secretamente vários de seus caças MiG-29 para a Ucrânia, apesar do governo polonês negar oficialmente tais acordos, afirmou um jornal local, citando fontes.

Segundo o Dziennik Gazeta Prawna (DGP), os aviões foram enviados usando um “combinado” método, aparentemente significando que eles foram entregues desmontados e declarados como peças de reposição.

“A fuselagem e as asas também são peças sobressalentes”, O DGP escreveu na quarta-feira, citando fontes dentro do governo polonês.

Em março, nos primeiros meses da operação militar da Rússia na Ucrânia, Washington rejeitou um plano para transferir jatos poloneses MiG-29 para a Ucrânia, afirmando que o movimento foi “muito escalonável” e arriscou envolver diretamente os EUA ou um aliado da OTAN no conflito, potencialmente desencadeando um confronto direto com a Rússia.

Em abril, no entanto, o Pentágono afirmou que aliados não identificados dos EUA ajudaram a reforçar a frota de caças da Ucrânia, doando não especificados “peças de reposição” que supostamente foram usados ​​para restaurar muitos dos aviões danificados de Kiev.













O último artigo do DGP agora parece sugerir que esse aliado poderia ter sido a Polônia, que no final de abril também revelou ter fornecido à Ucrânia US$ 7 bilhões em ajuda militar, incluindo metade de seus tanques, dezenas de obuses, Grad MRLS e mísseis para caças MiG-29 e Su-27, entre outras munições.

Nas últimas semanas, os EUA parecem ter abandonado algumas de suas preocupações anteriores sobre o fornecimento de armas pesadas para a Ucrânia, e agora planejam entregar uma série de seus tanques M1 Abrams para Kiev, enquanto Alemanha, Polônia e Finlândia pretendem enviar dezenas de seus Leopard 2 tanques.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu a essas entregas planejadas como prova de que o Ocidente está se envolvendo mais diretamente no conflito, apesar dos políticos europeus e americanos afirmarem o contrário. É assim que a Rússia repetidamente exortou o Ocidente a parar “bombeando” Ucrânia com armas, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito e levaria a mais derramamento de sangue.