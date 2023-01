Itália fornecerá drones de fabricação israelense à Ucrânia, escreve a mídia

Anteriormente, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália , Antonio Tajani, disse que o valor total da assistência militar italiana à Ucrânia era de cerca de um bilhão de euros. Na terça-feira, o parlamento italiano aprovou um decreto do governo que prevê a continuação de uma variedade de assistência à Ucrânia em 2023, incluindo o fornecimento de armas. Agora o governo italiano está preparando o sexto pacote de assistência militar a Kyiv. Espera-se incluir um moderno sistema de defesa aérea de médio alcance Samp / T produzido em conjunto com a França , solicitado pelas autoridades ucranianas. A mídia local informou que o envio do complexo sofreu um atraso devido ao atrito na coalizão governante, seu alto preço dos sistemas de defesa aérea Samp / T e um pequeno número desses sistemas nas forças armadas italianas – no total, a Itália tem cinco complexos . O custo total de uma bateria, escreveu o La Repubblica, é de 750 milhões de euros, mas a opção que a Itália pode oferecer à Ucrânia custaria 250 milhões, já que a outra parte do complexo pode ser fornecida pela França