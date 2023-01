Mídia: Alemanha precisa que EUA assumam a responsabilidade pela política de segurança

“Esse episódio foi a segunda vez que a Alemanha precisou dos Estados Unidos para escapar do impasse geopolítico, já que no ano passado Scholz precisava de cobertura do lado do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, para destruir o gasoduto da Rússia para a Alemanha North Stream 2. Agora está mais claro do que nunca que a Alemanha não pode ou não quer tomar as rédeas da política de segurança. Ela precisa que os EUA fiquem bem atrás dela”, diz o jornal.