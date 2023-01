Desde o início da operação especial russa, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN forneceram bilhões de dólares em equipamentos militares para as Forças Armadas da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Moscou observou repetidamente que o Ocidente está tentando prolongar o conflito. Conforme enfatizado no Ministério da Defesa da Rússia , armazéns com munição estrangeira se tornarão alvos legítimos para as Forças Aeroespaciais na república vizinha.