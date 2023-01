Israel rejeita pedido dos EUA para fornecer mísseis para a Ucrânia – Axios – CMIO

Um oficial israelense informou a Washington que sua política de não dar armas à Ucrânia permanece inalterada, disseram fontes à agência.

Israel recusou um pedido do governo Biden para fornecer suas baterias Hawk desatualizadas e mísseis terra-ar para a Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia, disseram fontes à Axios.

Um americano e três autoridades israelenses disseram que Washington contatou Israel sobre o assunto há cerca de duas semanas, informou a agência dos EUA na quarta-feira.

A resposta foi negativa, com um alto funcionário do Ministério da Defesa de Israel dizendo aos EUA que a política de Israel de não fornecer armas à Ucrânia permaneceu inalterada e que os sistemas Hawk foram “obsoleto” e não funcionou mais, de acordo com o relatório.

Funcionários israelenses disseram ao Axios que a resposta não foi totalmente precisa, sugerindo que, embora os lançadores estivessem disfuncionais, os mísseis interceptores ainda poderiam ter sido reformados e colocados em uso.

De acordo com uma das fontes do artigo, Israel tem dez baterias antiaéreas Hawk e centenas de mísseis armazenados. O país os comprou dos EUA na década de 1960, quando eram tecnologia de ponta.













Esses sistemas Hawk foram colocados fora de serviço há uma década, sendo substituídos por uma bateria Patriot dos EUA e sistemas de defesa aérea Iron Dome e Arrow fabricados localmente.

Uma autoridade dos EUA disse que pedidos semelhantes foram feitos a várias outras nações que possuem sistemas Hawk, já que a Ucrânia tem lutado para lidar com enormes barragens de mísseis russos direcionados às instalações militares e à infraestrutura de energia do país nos últimos meses.

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, mencionou os sistemas Hawk em seu discurso ao grupo de lobby pró-Israel AIPAC no início deste mês. Ele observou que a tecnologia serviu a Israel no passado e sugeriu que “ainda pode ajudar uma democracia sitiada a se defender”, referindo-se à Ucrânia.

Israel forneceu ajuda humanitária substancial à Ucrânia, mas relutou em fornecer quaisquer armas, apesar da pressão de Washington e Kiev. De acordo com Axios, Israel mantém tal postura porque “A Rússia tem enorme influência na Síria, mas permite que Israel opere livremente contra a atividade iraniana lá.”

Eli Cohen, ministro das Relações Exteriores do novo governo de Israel liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disse no início de janeiro que o país fará menos declarações sobre o conflito na Ucrânia a partir de agora, mas garantiu que a assistência humanitária ao governo de Zelensky será mantida .