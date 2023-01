As estruturas do líder da oposição bielorrussa Tikhanovskaya foram reconhecidas como extremistas

Como a promotoria estadual afirmou no tribunal, os oposicionistas, liderados por Tikhanovskaya, entraram em uma conspiração criminosa para tomar o poder do estado, tornaram-se líderes no impacto informativo sobre os cidadãos da Bielo- Rússia e coordenaram protestos, planejaram e organizaram a realização de eventos de massa não autorizados em Bielorrússia a partir de 9 de agosto de 2020. No tribunal, a promotoria afirmou que, para atingir o objetivo de tomar o poder, Tikhanovskaya e outros conspiradores deixaram gradativamente a Bielo- Rússia em 2020, a partir daí coordenaram ações de protesto com opositores do governo que permaneceram no país, criaram um sistema de financiamento e apoio material para pessoas com mentalidade de oposição. Inclusive os conspiradores, para atingir seu objetivo, criaram estruturas, fundos e movimentos dentro e fora do país.