O Pentágono planeja aumentar a fabricação de projéteis de artilharia de 155 mm em seis vezes nos próximos dois anos

O Departamento de Defesa dos EUA está supostamente planejando passar por sua mais “esforço agressivo de modernização” em quase 40 anos, de acordo com um relatório do exército visto pelo New York Times, enquanto o Pentágono pretende aumentar a produção de armas para a Ucrânia.

Aparentemente, o esforço incluirá a expansão de fábricas e o engajamento de novos produtores para obter um aumento de 500% na produção de projéteis de artilharia em dois anos, afirma o veículo. Observa-se que tal movimento levaria a produção de munição convencional a níveis não vistos desde a Guerra da Coréia no início dos anos 1950.

Antes de a Rússia lançar sua operação militar contínua na Ucrânia no final de fevereiro do ano passado, o Exército dos EUA produzia cerca de 14.400 projéteis de artilharia por mês, de acordo com o NYT. No entanto, com Kiev exigindo mais armas e munições de Washington e seus aliados, o Pentágono triplicou as metas de produção em setembro passado e as dobrou em janeiro, e agora está produzindo até 90.000 projéteis por mês.

O veículo continua afirmando que o Departamento de Defesa pretende gastar cerca de US$ 1 bilhão por ano nos próximos 15 anos para modernizar as instalações de produção de munições de propriedade do governo, aumentando a automação e a capacidade de produzir munições mais rapidamente.

“Em conflitos anteriores, tínhamos estoques suficientes para o conflito”, o principal oficial de aquisições do exército, Douglas R. Bushin, disse ao NYT. “Nesse caso, estamos buscando aumentar a produção para manter nosso estoque para alguma outra contingência, mas também fornecer um aliado.”













A CNN também informou que o governo Biden estava “finalizando” planeja enviar “um número significativo” de tanques M1 Abrams para Kiev. A Reuters também afirmou que os EUA podem estar se preparando para enviar “dezenas” dos tanques Abrams para Kiev, mas observou que o processo pode levar meses, senão anos.

A Rússia, enquanto isso, continua insistindo que as entregas de armas ocidentais à Ucrânia servem apenas para prolongar o conflito e, em última análise, não terão um efeito significativo em seu resultado.

Quanto à entrega de tanques americanos, o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, afirmou que tal movimento constituiria um “provocação flagrante” contra Moscou e alertou que os tanques, assim como qualquer outro equipamento militar da OTAN enviado à Ucrânia, “sem dúvida serão destruídos.”