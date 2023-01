Yoshiro Mori lamentou o lado de Tóquio com Kiev à custa de seu relacionamento com Moscou

Isso é “quase impensável” que a Rússia perderia no conflito na Ucrânia, disse o ex-primeiro-ministro japonês Yoshiro Mori, questionando a campanha liderada pelos Estados Unidos para apoiar Kiev, à qual Tóquio se juntou.

“É bom colocar tanto esforço na Ucrânia?” perguntou o ex-funcionário, conforme citado pela mídia japonesa. “É quase impensável que a Rússia perca”, ele acrescentou, durante uma reunião da Associação Japão-Índia em Tóquio na quarta-feira.

O político de 85 anos explicou que não entendia por que Tóquio estava disposta a prejudicar seu relacionamento com Moscou depois “chegamos até aqui.” A Rússia e o Japão têm uma disputa territorial não resolvida e ainda estão tecnicamente em guerra um com o outro.

Mori serviu como chefe do governo japonês por pouco mais de um ano entre 2000 e 2001, com seu mandato atolado pela cobertura hostil da mídia sobre suas gafes. Depois de renunciar, ele foi escolhido para liderar o corpo de organização dos Jogos Olímpicos de 2020.

Apesar das críticas em casa, Mori manteve um bom relacionamento com o governo russo, em parte graças a uma ligação familiar. Seu pai, que serviu como prefeito em uma pequena cidade japonesa, tinha paixão por preservar os túmulos dos soldados japoneses na União Soviética. Ele encontrou amigos de longa data que tinham o mesmo respeito pelos mortos de guerra do outro lado da fronteira e até pediu que parte de suas cinzas fosse enterrada na Rússia.













O jovem Mori supostamente teve uma boa química com o presidente russo, Vladimir Putin, e até foi indicado pelo governo do primeiro-ministro Shinzo Abe para estabelecer as bases para sua visita de estado à Rússia em 2017.

Em novembro, Mori criticou a mídia japonesa pelo que acredita ser uma cobertura unilateral do conflito na Ucrânia, contando apenas com fontes dos EUA e da Europa. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, não foi submetido a nenhuma crítica, observou ele, embora “fez muitos ucranianos sofrerem.”

O primeiro-ministro em exercício, Fumio Kishida, criticou a Rússia na segunda-feira durante um discurso no parlamento japonês. Enquanto ele afirmou que seu governo manteria “sua política de resolução da questão territorial” sobre as disputadas Ilhas Curilas, ele também acusou Moscou de “agitando os alicerces da ordem internacional” lançando a operação militar na Ucrânia. Kishida prometeu o apoio contínuo de seu governo a Kiev ao sancionar a Rússia.