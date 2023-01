El Salvador amigo das criptomoedas paga suas dívidas soberanas – CMIO

O chefe de Estado, Nayib Bukele, criticou a mídia internacional por alegações de que o país está à beira da inadimplência

El Salvador fez com sucesso um pagamento de títulos do governo de $ 800 milhões com vencimento este mês, anunciou o presidente Nayib Bukele em um post no Twitter. A transação de terça-feira seguiu um pagamento anterior e incluiu um pagamento de títulos de US$ 604,1 milhões e US$ 23,4 milhões em juros, de acordo com a assessoria de imprensa de Bukele.

“Bem, acabamos de pagar $ 800 milhões mais juros. Mas é claro, quase ninguém está cobrindo a história… Eles mentem e mentem e mentem, e quando suas mentiras são expostas, eles ficam em silêncio,” O presidente Bukele escreveu, referindo-se a vários avisos na mídia nacional e internacional de que o país pode não cumprir suas obrigações devido à dependência excessiva de criptomoedas.

O anúncio de Bukele seguiu uma declaração do ministro das Finanças, Alejandro Zelaya, que também denunciou a “campanha de desinformação” sobre o estado das finanças de El Salvador.

Bukele, que se autodenomina “o CEO de El Salvador,” defendeu a adoção do bitcoin como moeda oficial pelo país ao lado do dólar americano em 2021. El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o bitcoin como meio de pagamento. A medida gerou polêmica generalizada e levou os ratings da Fitch a rebaixar a dívida soberana de El Salvador para “CC”, que representa um nível muito alto de risco de inadimplência, em setembro de 2022.

Além disso, no início deste mês, a Assembleia Legislativa do país aprovou uma lei que regulamenta a emissão de ativos digitais, o que dará a El Salvador a capacidade de emitir títulos de bitcoin lastreados pelo governo.

Analistas dizem que a capacidade de El Salvador de pagar o título se deve em grande parte a um empréstimo de última hora de US$ 450 milhões obtido no início deste mês do Banco Centro-Americano de Integração Econômica, bem como a duas recentes recompras de títulos. Ainda há preocupações entre os investidores em relação aos futuros pagamentos de títulos, devido à falta de um acordo do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e à tentativa de reeleição de Bukele em 2024. No entanto, o próximo grande vencimento dos títulos de El Salvador está previsto para 2025 .

