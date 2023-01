Fornecer a Kiev aviões de guerra Typhoon é visto como “muito escalonado”, dizem as fontes do jornal

O Reino Unido não tem planos de enviar seus caças avançados para a Ucrânia devido a preocupações de que tal movimento leve a uma escalada do conflito entre Moscou e Kiev, informou o The Telegraph na quarta-feira, citando fontes.

Na quarta-feira, após uma decisão da Alemanha e dos EUA de fornecer à Ucrânia tanques de guerra modernos de fabricação ocidental, o presidente Vladimir Zelensky dobrou seu pedido de armamentos, também pedindo aos apoiadores ocidentais mísseis e jatos de longo alcance.

No entanto, de acordo com fontes da Royal Air Force citadas pelo The Telegraph, o envio de aeronaves para Kiev “foi visto como sendo muito escalonado” pelas autoridades do Reino Unido.

Uma fonte também disse à agência que o treinamento nos tufões do Reino Unido “provavelmente levaria anos”, dado que a Ucrânia voa em aeronaves da era soviética. “A única opção seria que nações com antigas aeronaves russas oferecessem tais aeronaves, como a Polônia”, disse. ele adicionou.













Enquanto Londres tem “não descartado” fornecendo à Ucrânia mísseis de precisão de longo alcance, fontes do Telegraph alertaram que tal medida não está sendo “considerado” agora mesmo.

Na semana passada, o governo holandês disse que estava pronto para considerar a entrega de caças F-16 para a Ucrânia com um “mente aberta.” Mais tarde, o primeiro-ministro Mark Rutte disse que a questão estava fora de questão, mas que nada poderia ser descartado.

Na quarta-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que seu país enviaria 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia e foi “agindo de maneira estreitamente coordenada internacionalmente.” No mesmo dia, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Washington forneceria a Kiev 31 tanques de guerra Abrams, retratando-os como um “defensiva” arma e não uma ameaça para a Rússia.

O embaixador da Rússia na Alemanha, Sergey Nechayev, disse que a entrega dos tanques Leopard 2 mostra claramente que a Alemanha e seus aliados mais próximos não estão interessados ​​em uma solução diplomática na Ucrânia, mas continuarão a “bombeamento ilimitado” da Ucrânia com “novas armas mortais”.

Moscou alertou repetidamente o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. Anatoly Antonov, embaixador da Rússia em Washington, descreveu as próximas entregas de tanques como “outra provocação descarada”, alegando que o armamento da OTAN “sem dúvida serão destruídos.”