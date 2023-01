Rússia impulsiona exportações de petróleo para Índia e China – Reuters — CMIO

As exportações das marcas Urais e Kazakhstan Export Blend Crude Oil (KEBCO) devem aumentar 50% este mês em comparação com dezembro, devido à crescente demanda na Ásia e ao aumento dos preços globais de energia, informou a Reuters na terça-feira.

De acordo com os cálculos do outlet e os dados dos traders, cerca de 70% dos carregamentos dos Urais zarpados dos portos bálticos de Primorsk e Ust-Luga estão indo para a Índia. O terceiro maior consumidor de petróleo do mundo continua sendo o maior importador de petróleo da Rússia há vários meses, desfrutando de grandes descontos oferecidos por Moscou. Em dezembro, as exportações russas para a Índia atingiram o maior nível em cinco meses, informou a agência.

A China, o segundo maior comprador de petróleo russo em janeiro, também aumentou suas importações em um sinal de recuperação da demanda depois que as restrições da Covid foram suspensas no país. No ano passado, a Rússia aumentou substancialmente as entregas de petróleo para a China, ultrapassando a Arábia Saudita – o tradicional maior fornecedor do país. Os embarques de petróleo bruto para a China nos primeiros 11 meses de 2022 aumentaram 10,2%, atingindo 79,78 milhões de toneladas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia vai proibir revenda de petróleo sob teto de preço ocidental – mídia

O fornecimento de petróleo da Rússia e do Cazaquistão através dos portos do Báltico totalizará 7,1 milhões de toneladas este mês, representando o nível mais alto desde 2019, disse a Reuters, citando dados de carregamento. Além disso, cerca de 300 mil toneladas de petróleo serão carregadas para compensar os atrasos de dezembro, quando o plano de exportação não foi concluído.

A Rússia carregou 4,7 milhões de toneladas de Urals e KEBCO de portos bálticos no mês passado, segundo traders e dados de rastreamento da Refinitiv.

Após a imposição de sanções ocidentais no ano passado, o Cazaquistão renomeou o petróleo que exporta usando portos russos dos Urais para Cazaquistão Export Blend Crude Oil (KEBCO) para evitar o risco de se tornar alvo de restrições e enfrentar problemas de financiamento.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT