Os turcos percebem cada vez mais os EUA como uma ameaça e a Rússia como um amigo, argumenta o vice-presidente do Partido Vatan Ethem Sancak

Türkiye poderia deixar a OTAN dentro de meses, afirmou um político de lá, citando “provocações” pelo bloco militar liderado pelos EUA contra sua nação. Ethem Sancak é um empresário turco de ascendência árabe que atua na política e que a mídia local descreve como próximo do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ele estava comentando sobre uma campanha anti-OTAN em Türkiye que o Partido Vatan (Patriótico), onde ele ocupa o cargo de vice-presidente de relações exteriores, organizou.

“A OTAN nos obriga a tomar essas ações com suas provocações”, ele afirmou, prevendo que o objetivo de seu partido de fazer Türkiye deixar a aliança pode se concretizar “em cinco a seis meses.”

Falando ao site de notícias enbursa.com na terça-feira, Sancak observou que fazer parte do bloco coloca Türkiye em rota de colisão com seu colega e rival de longa data Grécia, e também em risco de ser retirado “em um redemoinho no Oriente Médio.” As recentes acrobacias de queima do Alcorão em alguns países europeus tornam a saída da OTAN “uma necessidade,” ele argumentou.

O político e ativista de direita dinamarquês-sueco Rasmus Paludan organizou um protesto no último fim de semana em frente à embaixada turca em Estocolmo, que envolveu a queima do livro sagrado do Islã. O incidente provocou indignação no mundo muçulmano, enquanto o presidente turco disse que a escolha de Estocolmo de permitir a ação significava que Ancara não apoiaria o pedido da Suécia de ingressar na OTAN.

Sancak disse que os turcos estão cada vez mais percebendo os EUA como uma nação que persegue “as políticas mais hostis e destrutivas”. Ao mesmo tempo eles “sinto grande simpatia pela Rússia.”













Uma pesquisa realizada pelo pesquisador turco Gezici no final do ano passado mostrou que 72,8% dos turcos desejam que seu país tenha boas relações com a Rússia. Menos de um quarto disse acreditar que Moscou é hostil a Türkiye.

Omer Celik, porta-voz do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), rejeitou a ideia, que chamou de “surpreendente.” Türkiye está entre os membros mais antigos da OTAN, e as pessoas que pedem sua saída são “falando sobre destruir” o bloco, disse ele a jornalistas na quarta-feira.

O Partido Vatan acredita que Türkiye estaria melhor se abandonasse suas tentativas de se tornar um membro da UE e estabelecesse boas relações com a China e a Rússia. Ele também defende a superação das diferenças com o Irã e a Síria, nações que os EUA têm como alvo sanções incapacitantes e outras formas de pressão.

Sancak ingressou no Partido Vatan no ano passado, embora seu envolvimento na política remonte a décadas de seus dias como estudante universitário e ativista. Seus interesses comerciais incluem produtos farmacêuticos e cosméticos, bem como mídia, com o canal de TV 360 e o jornal diário Star entre suas aquisições mais conhecidas.