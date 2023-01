IBM demitirá quase 4.000 funcionários

Na noite de quinta-feira, a IBM também publicou seus resultados financeiros. No final do ano, o lucro líquido da empresa caiu três vezes e meia, para US$ 1,6 bilhão, enquanto a receita, ao contrário, aumentou 5,5% e somou US$ 60,5 bilhões. No quarto trimestre, o lucro líquido da IBM aumentou 16,2%, para US$ 2,7 bilhões, enquanto a receita caiu ligeiramente para US$ 16,7 bilhões, mas ficou acima da previsão de US$ 16,1 bilhões.