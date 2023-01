As três maiores regiões da Ucrânia mudaram para apagões de estabilização

As regiões de Kyiv, Dnipropetrovsk e Odessa da Ucrânia mudaram para apagões de estabilização, neste último, da meia-noite até a manhã, os de emergência funcionarão, informou a holding de energia ucraniana DTEK na quinta-feira.

Anteriormente, a empresa nacional de energia Ukrenergo informou que na Ucrânia, devido a uma onda de frio, o consumo de eletricidade e a escassez de energia no sistema de energia estão aumentando. Nesse sentido, na região de Odessa, os consumidores domésticos recebem luz apenas seis horas por dia, e o limite de consumo de luz na região de Kyiv é apenas metade da necessidade.

“Os limites de consumo de eletricidade na região de Odessa, fornecidos pelo NPC Ukrenergo, permitem a aplicação de cronogramas de desligamento de estabilização a partir das 07h00 (08h00, horário de Moscou ) em 26 de janeiro . Ao mesmo tempo, os desligamentos de emergência continuarão a partir das 00h00 (01h00 Moscou horário) às 07h00 (08h00, horário de Moscou )” – diz em uma mensagem no site da DTEK Odessa Electric Grids.

Anteriormente, a DTEK informou sobre a derrota de duas usinas termelétricas, uma das quais foi interrompida. O Ministério da Energia do país confirmou a derrota das instalações de infraestrutura em várias regiões do país, incluindo as regiões de Kharkiv, Lvov, Ivano-Frankivsk, Vinnitsa e Kyiv.