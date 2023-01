Legisladores dos EUA pressionam proibição nacional do TikTok – CMIO

O senador republicano Josh Hawley apelidou o aplicativo de compartilhamento de vídeo de “porta dos fundos da China para a vida dos americanos”

Os republicanos na Câmara e no Senado apresentaram uma legislação que visa proibir o TikTok em todos os dispositivos nos Estados Unidos – bem como proibir transações com sua controladora chinesa, a ByteDance – alegando que representa uma grande ameaça à segurança nacional.

O senador Josh Hawley e o representante Ken Buck divulgaram a ‘Lei de dispositivos sem TikTok nos Estados Unidos‘ na quarta-feira, na esperança de incorporar a legislação anterior que proibia o aplicativo de alguns computadores do governo.

“O TikTok representa uma ameaça para todos os americanos que possuem o aplicativo em seus dispositivos. Ele abre a porta para o Partido Comunista Chinês acessar informações pessoais, pressionamentos de tecla e localização dos americanos por meio de coleta agressiva de dados ”, disse Hawley. “Proibir isso em dispositivos governamentais foi um passo na direção certa, mas agora é a hora de bani-lo em todo o país para proteger o povo americano.”













O projeto invocaria as autoridades do presidente sob a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, uma lei que permite à Casa Branca intervir no comércio durante uma emergência nacional. As entidades dos EUA que continuarem a fazer negócios com a ByteDance estariam sujeitas a penalidades de acordo com a legislação proposta.

A porta-voz do TikTok, Brooke Oberwetter, criticou o projeto de lei, dizendo que “Adota uma abordagem fragmentada para a segurança nacional e uma abordagem fragmentada para questões amplas da indústria, como segurança de dados, privacidade e danos online.”

“Nós esperamos que [Hawley] concentrará suas energias em esforços para abordar essas questões de forma holística, em vez de fingir que a proibição de um único serviço resolveria qualquer um dos problemas com os quais ele está preocupado ou tornaria os americanos mais seguros ”, acrescentou o porta-voz.

Enquanto Hawley disse a repórteres no Capitólio que sua legislação “vai especificamente atrás do TikTok” e “proíbe” a linguagem do projeto de lei parece não conter nenhuma medida para proibir o aplicativo de dispositivos americanos. Não está claro como tal proibição seria aplicada.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Arquivos do Twitter revelaram crescente controle do governo – Matt Taibbi

Além de barrar transações com a ByteDance e outras entidades ligadas ao TikTok, o novo projeto de lei também pede um relatório da comunidade de inteligência dos EUA sobre o suposto “ameaça à segurança nacional representada pelo TikTok.” O relatório se concentraria em saber se o governo chinês pode usar o aplicativo para acessar dados dos EUA, especialmente para “fins de inteligência ou militares”, e delinear qualquer “esforços contínuos” por Pequim para monitorar ou manipular cidadãos americanos online.

Hawley liderou um grupo de legisladores, a maioria republicanos, que são altamente críticos do TikTok e de sua controladora chinesa, com o senador recentemente chamando a aplicação “A porta dos fundos da China na vida dos americanos.” Ele liderou o esforço para proibir o TikTok em alguns dispositivos do governo no final do ano passado, que recebeu apoio bipartidário, mas argumentou que a medida não foi longe o suficiente.