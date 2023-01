Britânica morre sem dinheiro para aquecimento

Anteriormente, soube-se que 63% dos adultos britânicos começaram a usar menos gás e eletricidade, enquanto 96% dos entrevistados disseram que ligam o aquecimento com menos frequência. Quando questionados sobre as medidas que tomam para se aquecer, 82% dos entrevistados disseram que se agasalham ou se cobrem com um cobertor, 46% aquecem apenas os quartos em que estão e 27% vão para a cama mais cedo. Note-se que um terço dos inquiridos (34%) afirmou que a poupança no aquecimento tem um impacto negativo na saúde ou no bem-estar.