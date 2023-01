Meta para restaurar as contas de Trump – CMIO

O ex-presidente foi banido em meio a alegações de que ele “incitou” o motim no Capitólio dos EUA em 2021

A Meta disse que vai restabelecer o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, tanto no Facebook quanto no Instagram, mais de dois anos depois que ele foi expulso das plataformas, mas enfatizou que criaria novos “guarda-corpos” por sua conta para evitar “reincidência”.

A gigante da mídia social anunciou a mudança na quarta-feira, dizendo que a decisão de banir Trump foi tomada sob “circunstâncias extraordinárias” após o motim no prédio do Capitólio dos EUA em janeiro de 2021. Depois de descobrir que não havia mais “grave risco à segurança pública”, a empresa disse que Trump poderia retornar, mas com algumas ressalvas.

“Restabeleceremos as contas do Sr. Trump no Facebook e Instagram nas próximas semanas. No entanto, estamos fazendo isso com novas grades de proteção para impedir reincidências ”, Meta disse em um comunicado, acrescentando que “À luz de suas violações, ele agora também enfrenta penalidades mais severas.”













Sob essas restrições, qualquer “conteúdo de violação adicional” resultará em outra proibição por um período de um mês a dois anos, disse a plataforma. Conteúdo que não viole explicitamente as regras, mas que “contribui para o tipo de risco que se materializou em 6 de janeiro”, incluindo postagens “relacionado ao QAnon,” também pode ser limitado nos feeds dos usuários.

De acordo com documentos vistos pela NBC, Trump recentemente entrou com uma petição na Meta buscando restabelecer suas contas, semanas depois de declarar planos de concorrer à presidência novamente em 2024. Sua campanha teria dito à empresa que a proibição de Trump no Facebook havia “dramaticamente distorceu e inibiu o discurso público”, e pediu uma reunião para discutir o assunto.

Embora não esteja claro se essa reunião ocorreu, em sua declaração anunciando o fim da suspensão de Trump, a Meta reconheceu que “o público deve poder ouvir um ex-presidente dos Estados Unidos e um candidato declarado a esse cargo novamente”, dizendo que não queria “atrapalhem o debate aberto, público e democrático”.

Trump fez uso intenso das mídias sociais durante sua bem-sucedida campanha presidencial de 2016 e continuou a usar sua conta pessoal no Twitter para anúncios oficiais enquanto estava no cargo. Embora ele também tenha sido banido do Twitter após o motim do Capitólio, ele foi autorizado a retornar à plataforma em novembro passado sob seu novo proprietário, Elon Musk. O ex-presidente não fez um único post em sua conta revivida, embora uma fonte próxima a Trump tenha dito à NBC que seus conselheiros de campanha estão atualmente discutindo ideias para seu tweet de retorno.