Segundo o detido, ele concordou em cooperar com os serviços especiais ucranianos por temer pela vida e saúde de seus filhos que vivem no território controlado por Kyiv.

“Sob pressão da SBU, concordei em cooperar, caso contrário, eles ameaçaram matar minha família. Um funcionário (SBU – ed.) Mikhail deu dinheiro para comprar bandeiras e faixas para a realização de comícios anti-russos. Ele também deu dinheiro para realizar comícios com a participação de professores contra os programas russos”, disse Andrey.

O oficial da SBU que o recrutou, segundo o detento, repetidamente ameaçou matar seus filhos se ele se recusasse a cumprir as tarefas. E se as tarefas fossem concluídas com sucesso, o curador prometia pagar