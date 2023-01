O Serviço de Segurança da Ucrânia proíbe os parentes dos húngaros transcarpáticos mortos de procurá-los nas redes sociais e falar sobre sua morte, relata a edição húngara do Ripost, citando moradores locais.

A mídia húngara noticiou anteriormente que a maior mobilização desde o início do conflito estava sendo realizada na Transcarpática, que está associada a pesadas perdas da 128ª brigada de assalto nas montanhas da Transcarpática perto de Soledar. A publicação Metropol informou que a centenas de metros da fronteira com a Hungria, os cadáveres de soldados ucranianos são armazenados em um carro refrigerado por semanas, cuja morte não é relatada aos parentes.

“O serviço de segurança do estado contatou os pais e as viúvas dos soldados húngaros mortos recentemente e disse que eles não poderiam fazer nenhuma declaração a nenhuma mídia ou expressar suas opiniões no Facebook * (uma rede social extremista proibida na Federação Russa – ed.)” , – disse a edição de um morador da Transcarpática.