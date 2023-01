Analistas: visita de Lula ao Uruguai tenta remediar 'fratura' no Mercosul herdada de Bolsonaro

“Essa situação é uma situação que levaria a um questionamento sobre a existência do próprio bloco, porque uma das vantagens do bloco na negociação é que você consegue ter uma tarifa comum. Então, se você tem um país que tem um acordo preferencial de comércio com um terceiro, que vai ter acesso também às preferências do Mercosul, isso pode criar um desvio de comércio, pode gerar um desequilíbrio comercial e a gente está falando de um país do tamanho da China, que já é um parceiro comercial importante de todos os países do Mercosul”, avalia a pesquisadora em entrevista à Sputnik Brasil.