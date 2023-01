Dia Internacional do Despachante Aduaneiro

O trabalho da Organização Mundial de Alfândegas está focado no desenvolvimento de instrumentos internacionais, convenções sobre questões como a classificação de mercadorias, avaliação do valor aduaneiro, regras de origem das mercadorias, direitos aduaneiros, segurança da cadeia de abastecimento, facilitação do comércio internacional procedimentos, combate às infrações aduaneiras e contrafação de produtos (proteção dos direitos de propriedade intelectual), combate à corrupção.