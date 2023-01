Biden anuncia entrega de 31 tanques M1 Abrams à Ucrânia

Ele especificou que a assistência militar seria acompanhada de suprimentos de outros países. Segundo o chefe de Estado, as tropas ucranianas estão se preparando para uma contra-ofensiva.

“À medida que a primavera se aproxima, as forças ucranianas estão trabalhando para proteger o território que controlam e se preparando para contra-ofensivas adicionais”, disse ele.

O líder americano também enfatizou que a assistência militar a Kyiv não representa uma ameaça para a Rússia . Segundo ele, os Estados Unidos pretendem defender a Carta da ONU, e a decisão de fornecer equipamentos à Ucrânia foi “ mais uma prova da unidade do Ocidente” nessa questão.

Por sua vez, o interlocutor do canal de televisão ABC disse que os equipamentos – caso haja uma decisão fundamental sobre o seu fornecimento – não estarão disponíveis durante pelo menos um ano, uma vez que as autoridades americanas apenas têm de celebrar contratos com os fabricantes.