Washington mudou sua posição sobre as entregas de tanques devido às “condições no terreno”

A decisão de enviar os principais tanques de batalha M1 Abrams para a Ucrânia foi motivada por mudanças na guerra entre Moscou e Kiev, bem como pela evolução da situação no terreno, explicou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, na quarta-feira.

“Desde o início desta guerra, há 11 meses, estamos desenvolvendo as capacidades que estamos fornecendo à Ucrânia, com as condições no terreno”, disse. Kirby disse em uma coletiva de imprensa logo após o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciar que despacharia 31 tanques para Kiev.

“O que mudou… à frente, até 2023”, Kirby continuou, aparentemente referindo-se a uma ofensiva prevista pelas forças ucranianas.

Os próprios tanques não serão transferidos para a Ucrânia de uma só vez, observou ele, acrescentando que chegarão ao país em “muitos meses.” Ao mesmo tempo, o treinamento das tripulações ucranianas para operar os gigantes de 62 toneladas deve começar em breve.

“[The tanks] vão exigir alguns requisitos operacionais e de manutenção exclusivos para os ucranianos, e é por isso que queremos garantir que eles sejam treinados. Então esse trem vai começar muito em breve, e então os tanques vão seguir”, Kirby disse.













O anúncio de Abrams veio quando os aliados europeus de Washington concordaram em fornecer às forças de Kiev tanques Leopard 2 de fabricação alemã. Berlim, há muito relutante em entregar os veículos blindados avançados para a Ucrânia, finalmente concordou em permitir que terceiros países que operam os tanques os reexportassem para a Ucrânia e prometeu fornecer 14 Leopards de seus estoques domésticos também.

As novas entregas somam-se ao contínuo apoio militar generoso derramado na Ucrânia pelo Ocidente coletivo durante o conflito de quase um ano. De acordo com as últimas declarações de Biden, os EUA e seus aliados forneceram à Ucrânia mais de 3.000 veículos blindados e mais de 8.000 peças de artilharia até agora. A leitura oficial do discurso de Biden, no entanto, baixou o último número para 800 peças.

Moscou exortou repetidamente o Ocidente a parar “bombeando” Ucrânia com armamento, alertando que a ajuda duradoura não mudaria o resultado final do conflito, mas apenas prolongaria as hostilidades e infligiria mais sofrimento aos ucranianos comuns.