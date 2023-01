Russo prisioneiro de guerra relembra os horrores do campo de extermínio nazista em jornais desclassificados – CMIO

Houve dias em que até 30.000 pessoas foram queimadas nas instalações de Auschwitz-Birkenau, de acordo com as lembranças de um preso fugitivo

Um relatório desclassificado de um prisioneiro de guerra soviético que conseguiu escapar do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, compartilha detalhes chocantes de como milhares foram executados no infame centro de extermínio nazista e como foi difícil sobreviver para aqueles que foram deixados vivos e forçados a trabalhos.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) dedicou a divulgação do documento histórico ao 78º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau pelas forças soviéticas, que é comemorado na sexta-feira.

Mais de um milhão de pessoas, principalmente prisioneiros judeus, poloneses e soviéticos, foram executados no campo de extermínio no sul da Polônia entre 1940 e 1945, com o tenente sênior Pavel Gavrish sendo testemunha de muitos desses terríveis eventos.

Milhares de prisioneiros de guerra soviéticos trazidos para Auschwitz no final de 1941 e início de 1942 foram usados ​​pelos nazistas para a construção de Birkenau – o maior dos mais de 40 campos e subcampos que compunham o local da morte.

Em um ensaio que Gavrish escreveu em 1944, logo após escapar de Auschwitz-Birkenau, ele disse que apenas 140 pessoas de 12.000 prisioneiros de guerra que os nazistas, “cheio de calúnias para o povo russo”, havia enviado para o canteiro de obras sobreviveu.













“Famintos, esfarrapados e afundando na lama, eles morriam às centenas todos os dias”, ele lembrou. “O acampamento de Birkenau era chamado de túmulo dos vivos. Ossos de prisioneiros de guerra russos e uma pedra lançaram as bases deste campo.”

O oficial soviético também descreveu o projeto do infame crematório de Auschwitz, que, em suas palavras, estava equipado com “tecnologia nazista de última geração”.

Esta “empreendimento para exterminar a humanidade” consistia em uma câmara de gás à prova de vazamentos para 3.000 pessoas com uma janela através da qual um contêiner de gás era implantado e outro local que continha 15 fornos, escreveu o oficial soviético. As duas áreas eram conectadas por trilhos de trem, com carros usados ​​para entregar cadáveres aos incineradores.

“Houve dias em que o número de queimados atingiu 25.000 a 30.000 pessoas”, Gavrish escreveu. As vítimas, incluindo idosos, mulheres e crianças, foram informadas de que se dirigiam a uma casa de banhos enquanto eram encaminhadas para a morte.

Todos os judeus que chegaram a Auschwitz-Birkenau foram mortos, enquanto alguns dos representantes jovens e mais saudáveis ​​de outras nacionalidades foram poupados e transformados em trabalhadores do campo.

“Um preso deixou de ser um ser humano, passou a ser um escravo com um número no peito”, o relatório lido. A ração diária consistia em apenas “três quartos de litro de sopa, 250 gramas de pão de substituição e 20 gramas de queijo de substituição, que nem sempre estava disponível na íntegra.” Os prisioneiros mais exaustos eram escolhidos por médicos, reunidos em celeiros, passavam fome por vários dias e depois enviados direto para o crematório, lembrou Gavrish.













Até cem pessoas morriam durante o trabalho forçado todos os dias, pois supervisores recrutados nas fileiras de criminosos alemães e poloneses eram encorajados a reduzir o número de presos. “Apenas um pequeno número de prisioneiros esteve envolvido na construção real do campo, enquanto o resto das obras em Auschwitz-Birkenau não tinham sentido prático,” ele escreveu.

Quaisquer erros e desobediências eram severamente punidos, com os reclusos a serem espancados, enforcados ou encaminhados para um pavilhão disciplinar de onde poucos regressavam. Os nazistas também costumavam matar pessoas apenas “para o esporte,” Gavrish escreveu, lembrando como no Natal de 1942 os guardas fizeram os presos correrem pelo campo com uma pedra pesada, enquanto os espancavam com cassetetes e os chutavam. “Mais de 3.000 foram mortos ou mutilados” durante essa atividade, disse ele.

Auschwitz-Birkenau ficou sob o controle do Exército Soviético em 27 de janeiro de 1945, com a data sendo reconhecida como o Dia Internacional da Memória do Holocausto.