Relações entre Venezuela e Brasil estão em 'processo rápido de normalização', diz MRE

“Estamos em um rápido processo de normalização das relações com o Brasil : eles nos deram um lugar para nosso embaixador e enviaram um diplomata a Caracas para fazer o mesmo. [Estamos] em processo de restabelecimento das relações econômicas e consulares, e para projetos comuns, nos quais estamos trabalhando rapidamente”, disse o chanceler.

Lula defende diálogo com a Venezuela: ‘Sou contra ingerência’

Notícias do Brasil

“Foram realizadas duas reuniões com o Petro, colocamos embaixadores em cada um dos países — normalizando as relações consulares —, e a Venezuela está acompanhando o processo de diálogo entre o governo e a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) “, explicou Gil.

“Pouco a pouco caminhamos para um marco de normalização das relações com a Colômbia, que é um parceiro histórico”, acrescentou.

O chanceler ainda comentou sobre a ausência do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na cúpula da CELAC, realizada em Buenos Aires na terça-feira (24). Ele reforçou que a decisão do chefe de Estado se deu com base em informações de que uma operação foi montada para atacar a delegação de Caracas.