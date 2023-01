Protestos podem levar Peru a seguir o mesmo caminho do Chile e renovar Constituição?

“É possível e óbvio que há, sim, influências [do processo constituinte do Chile]. Há uma inspiração por parte desses manifestantes — dos movimentos sociais que de forma geral querem uma nova Constituição no Peru — ao olharem para o caso chileno “, avalia o cientista político Jefferson Nascimento, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Apesar de enxergar que os peruanos “se espelham” no caso chileno, Nascimento frisa que “é preciso aprender com os erros que foram cometidos” no país vizinho . Apesar de os manifestantes conquistarem o direito de derrubar a Constituição da ditadura de Augusto Pinochet e de formar uma assembleia constituinte para criar uma nova Carta, o texto final acabou rejeitado em plebiscito, frustrando expectativas do governo Boric.

“Não podemos ficar indiferentes quando, hoje, em nossa irmã República do Peru, com o governo sob o comando de Dina Boluarte, pessoas que saem para marchar, para exigir o que consideram justo, acabam baleadas por quem deveria defendê-las. Mais de 50 pessoas perderam a vida, e isso deve nos chocar. […] Hoje, com a mesma clareza com que sempre apoiamos os processos constitucionais em nossa região, assinalamos a necessidade urgente de uma mudança de rumo no Peru, porque o saldo deixado pelo caminho da repressão e da violência é inaceitável […], e não tenho dúvidas de que aqui na CELAC essa vontade é esmagadoramente majoritária, democracia e direitos humanos”, disse Boric.

Para Nascimento, “há uma indignação cada vez maior conforme a pressão policial vai aumentando” . Nesse sentido, aponta que a tendência é que Boluarte fique cada vez com menos apoio e termine presa . O especialista indica que a ex-companheira de chapa de Pedro Castillo opta por abandonar a agenda que os elegeu, do Peru Livre, e dialogar diretamente com a extrema-direita e com a direita conservadora.

O pesquisador da UERJ destaca que as diferenças sociais, raciais e geográficas do Peru afetam diretamente as reivindicações. Na última semana, Boluarte deu uma declaração que evidenciou as diferenças do centro do poder, Lima, para o resto do país. “Puno não é o Peru”, disse a mandatária em discurso em que buscou classificar os manifestantes como terroristas. A província de Puno, uma das com maior presença indígena do país, é a que registra o maior número de mortes por repressão policiais.