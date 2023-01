França concorda em se retirar da ex-colônia – CMIO

Paris anunciou na quarta-feira que as tropas francesas deixarão Burkina Faso dentro de um mês, depois que o governo burkinabe repudiou oficialmente o acordo de status de forças de 2018. Soldados das forças especiais da ex-potência colonial foram destacados para a nação da África Ocidental, como parte de uma missão de combate ao terrorismo.

O Ministério das Relações Exteriores da França recebeu formalmente a diligência de Ouagadougou na terça-feira, dando à França um aviso prévio de 30 dias para se retirar.

“Respeitaremos os termos do acordo honrando este pedido”, disse. o Quai d’Orsay disse em um comunicado. Segundo a AFP, as tropas deixarão Burkina Faso no final de fevereiro, e o equipamento seguirá no final de abril.

Estima-se que 400 soldados franceses estejam em Burkina Faso há anos como parte da Operação Sabre, uma contra-insurgência que visa jihadistas nas ex-colônias africanas. Frustrados com a campanha infrutífera, os militares de Burkina Faso derrubaram o presidente civil em um golpe em janeiro passado. O tenente-coronel Paul-Henri Damiba, educado na França, foi deposto pelo capitão Ibrahim Traore em setembro.

Centenas de manifestantes se reuniram em Ouagadougou na última sexta-feira para exigir a saída dos franceses. Alguns entoavam slogans anti-franceses, enquanto outros agitavam bandeiras russas. Segundo a Agence d’Information du Burkina, o governo Traore havia tomado a decisão de expulsar a ex-potência colonial dois dias antes. A França respondeu buscando esclarecimentos da ex-colônia.













A mudança de Burkina Faso ocorre menos de seis meses depois que seu vizinho Mali também despachou as tropas francesas. Paris lutou contra o Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS) e os afiliados da Al-Qaeda por nove anos. A França culpou a Rússia pela mudança de opinião do Mali.

Desde então, o governo militar de Bamako procurou a empresa militar privada russa Wagner Group, seguindo o exemplo da República Centro-Africana. O governo de Burkina Faso ainda não fez nenhum acordo com Wagner.

Burkina Faso tem uma população de cerca de 20 milhões e está localizada entre Mali e Níger, no norte, e Benin, Togo, Gana e Costa do Marfim, no sul. Todas foram colônias francesas em algum momento, exceto Gana, que havia sido governada pelos britânicos.