O fornecimento de tanques propostos pelos países da OTAN para a Ucrânia é a principal notícia desta semana. Kiev tem pedido essas armas de seus aliados ocidentais desde o início da ofensiva russa, e parece que agora, 12 meses após o início da luta, essas demandas estão sendo atendidas.

Os EUA anunciaram que enviarão 31 tanques de guerra Abrams para a Ucrânia. Em um discurso agendado às pressas na quarta-feira, o presidente Joe Biden observou que os tanques americanos são complicados de operar e manter, então os EUA fornecerão a Kiev “peças e equipamentos necessários para sustentar efetivamente esses tanques no campo de batalha.”













Também foi confirmado na quarta-feira que o governo alemão enviará tanques Leopard 2A6 de seu próprio estoque e permitirá que outras nações, como a Polônia, transfiram tanques de fabricação alemã para a Ucrânia. Em 14 de janeiro, Londres anunciou planos de enviar seus Challengers 2 para Kiev, enquanto a decisão de Paris sobre o fornecimento de veículos franceses AMX-56 Leclerc também parece inevitável.

Especialistas e jornalistas russos travaram um debate acalorado sobre as diferenças entre esses tanques de batalha ocidentais e os T-90 russos, comparando sua blindagem, canhões, precisão, sistemas de proteção ativa e passiva, manobrabilidade, sistemas de controle de fogo, munição, e muitos outros atributos.

No final das contas, porém, essas discussões carecem de qualquer valor prático. O campo de batalha é o único teste decisivo para todas as vantagens e desvantagens de qualquer tipo de arma ou equipamento militar. Estatísticas confiáveis ​​sobre o uso em combate são tudo o que é necessário para uma análise comparativa dos principais tanques de batalha modernos, se for para ser confiável.

Outra coisa a lembrar é que todos os tanques são vulneráveis ​​aos sistemas antitanque modernos, então a questão é: quantos tanques da OTAN irão para a Ucrânia?

De quantos tanques Kiev precisa?

Para simplificar os cálculos, usaremos como referência uma divisão blindada, a principal unidade estrutural e tática das forças blindadas das ex-repúblicas soviéticas. De acordo com os manuais soviéticos, uma divisão blindada deve ter 296 tanques, 230 veículos de combate de infantaria, 54 sistemas de artilharia autopropulsados, mais de 2.000 veículos regulares e quase 12.000 soldados e oficiais.

De quantas divisões Kiev precisa? Pelo menos um para cada uma das três frentes principais – em Lugansk, Donetsk e Zaporozhye. A linha de contato na zona de operação militar especial neste momento é de 815 km, fazendo três divisões uma quantidade muito modesta para fazer diferença, mas vamos desconsiderar isso por enquanto.













Três divisões blindadas combinadas teriam um total de cerca de 900 tanques. Além disso, outra divisão blindada pode ser necessária na frente bielorrussa, que pode sofrer combates muito pesados. No caso de uma escalada lá, uma divisão blindada ou uma unidade similar na reserva é obrigatória, o que aumenta o número de tanques necessários de 300 para 1.200.

Finalmente, nenhum comandante em chefe pode prescindir de sua própria reserva, a chamada reserva do alto comando supremo. Sem pelo menos uma divisão blindada, esta reserva não pode realmente contar como tal, o que significa outros 300 tanques para um total necessário de 1.500.

Outra coisa a considerar são as prováveis ​​perdas ucranianas durante as operações ofensivas. As perdas médias diárias de uma unidade blindada neste caso são de 10 a 15%. Cerca de 15 a 20% dos tanques incapacitados são perdas tipicamente irrecuperáveis, enquanto o restante requer reparos (manutenção geral de 30 a 50%, reparos de nível médio de 15 a 30% e uma revisão geral de 10 a 20%).

Simplificando, pelo menos outros 300 tanques são necessários para compensar as perdas durante as operações de combate. Isso nos dá um número de 1.800 tanques, que deve ser considerado um mínimo absoluto.

Estes são cálculos muito aproximados e um tanto simplistas, mas eles nos dão números aproximados.

Quantos tanques Kiev receberá?

Até agora, os países da OTAN destinaram dezenas de tanques para a Ucrânia. Isso é apenas uma fração do mínimo hipotético.

A Grã-Bretanha e a Polônia prometeram oficialmente uma empresa blindada cada, composta respectivamente por até 14 tanques. A Alemanha fornecerá uma quantidade semelhante, enquanto os EUA preparam o fornecimento de 31 armas pesadas Abrams.













Em uma recente reunião do Grupo de Contato de Defesa liderado pelos EUA na Base Aérea de Ramstein, na Alemanha, autoridades de 12 países discutiram o envio de um total de cerca de 100 tanques para Kiev, se Berlim desse luz verde, o que, de acordo com um relatório da ABC , Ele fez.

A Rheinmetall também poderia fornecer um total de 139 tanques para a Ucrânia, incluindo 88 Leopard 1s e 51 Leopard 2A4s, mas o fabricante alemão admite que apenas 29 deles poderiam ser enviados antes do verão de 2023.

Que impacto terá a OTAN‘s tanques têm?

Todos esses tanques entrarão em combate em breve? Vejamos o exemplo do M1 Abrams, visto como um dos símbolos do poderio militar dos Estados Unidos.

Um pequeno número desses tanques tripulados por tripulações mal treinadas e sem manutenção em grande escala e suporte de infraestrutura de abastecimento provavelmente produziriam resultados negativos. Eles falharão em mudar a sorte da Ucrânia no campo de batalha, enquanto as imagens de tanques americanos em chamas provavelmente prejudicarão a opinião pública dos EUA.

Assim, uma das principais armas da América, o orgulho e a alegria de sua indústria de defesa, será humilhada no campo de batalha por um longo tempo. Isso é algo que o Pentágono não pode permitir que aconteça em nenhuma circunstância.

Portanto, antes que qualquer combate real aconteça, equipes de evacuação, unidades de reparo de tanques e suprimentos de peças sobressalentes devem estar no local, enquanto as tripulações devem receber treinamento superior para lidar com tanques americanos.

Por último, mas não menos importante, a primeira implantação dos principais tanques de batalha dos EUA na Ucrânia deve ser acompanhada por um sucesso significativo do exército ucraniano, pelo menos no nível tático, o que exigiria nada menos que 200-300 (talvez até 400-500) tanques.

Caso contrário, fornecer o M1 Abrams para a Ucrânia não faz sentido militar nem político. Transferi-los uma companhia (10 a 15 tanques) de cada vez significaria apenas que este equipamento iria queimar no campo de batalha sem causar nenhum impacto significativo ou mesmo chamar a atenção de ninguém.













Até agora, a Rússia não teve nenhum problema significativo em lidar com equipamentos inimigos. Desde o lançamento da operação militar, de acordo com o tenente-general Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas destruíram 376 aviões, 203 helicópteros, 2.944 UAVs, 402 sistemas de mísseis antiaéreos, 988 MLRVs e 3.898 armas de artilharia de campo. e morteiros.

Além de 7.614 tanques e outros veículos blindados.

Não há espaço para complacência

É muito provável que as primeiras companhias de tanques da OTAN sejam usadas como unidades de treinamento para tripulações ucranianas, enquanto a Polônia fornecerá inicialmente capacidade de manutenção e reparo para atender tanques alemães ou americanos.

Não se deve pensar, no entanto, que o treinamento se estenderá por muito tempo. Pode levar apenas algumas semanas para fazer um programa de treinamento completo, enquanto ensinar tripulações T-64/84 a lutar no M1 Abrams ou no Leopard 2A5 pode ser concluído em questão de dias.

O que importa nos relatórios sobre o fornecimento de tanques para a Ucrânia não são os tanques em si, mas a quebra de um tabu que, até recentemente, impedia a transferência de veículos blindados pesados ​​de fabricação ocidental para a Ucrânia.

Uma vez que esse tabu seja quebrado, há todos os motivos para supor que, mais cedo ou mais tarde, Kiev receberá não apenas os 1.800 tanques de batalha ocidentais de que tanto precisa, mas muito mais do que isso.

Nesse momento e talvez até antes, a Ucrânia será capaz de criar uma força de ataque na frente de Zaporozhye, por exemplo. Se uma força como essa conseguir romper as defesas russas, poderia cobrir os 82 km até Melitopol em menos de três dias, o que dissecaria toda a profundidade da defesa russa nesta região.

Com isso em mente, as forças armadas russas devem alcançar resultados militares e políticos tangíveis muito antes que o fornecimento de armas ocidentais atinja seu pleno potencial.