Rússia não usará dólar em relações comerciais com a África, afirma embaixador russo

Nesta quarta-feira (25), especialistas e diplomatas de Rússia e África do Sul se reuniram no Clube Valdai de Discussões Internacionais, na capital russa, para debater o fortalecimento das relações entre os países parceiros, fortalecidas em meio ao novo contexto geopolítico.

moedas alternativas ao dólar serão usadas para manter o ritmo das relações comerciais entre Rússia e África. Durante o encontro, o embaixador russo, Oleg Ozerov, disse que

“Já sabemos bem qual a moeda que não vamos usar nas nossas relações com a África: o dólar”, disse Ozerov à Sputnik Brasil. “Isso nos abre muitas possibilidades, como o uso das moedas nacionais […] o yuan e a moeda em discussão no BRICS.”

a moeda do BRICS é um projeto de médio a longo prazo. No entanto, o embaixador acredita que a Rússia deve focar no uso de moedas nacionais nas transações comerciais, uma vez que

© Foto / Pavel Cheremisin Embaixador Oleg Ozerev, durante debate sobre relações entre Rússia e África do Sul, no Clube de Discussão de Valdai, em Moscou, Rússia, 25 de janeiro de 2023 Embaixador Oleg Ozerev, durante debate sobre relações entre Rússia e África do Sul, no Clube de Discussão de Valdai, em Moscou Rússia , 25 de janeiro de 2023 © Foto / Pavel Cheremisin

Precisamos trabalhar com mais convicção no uso do rublo […] e considerar o rand, que não é só a moeda nacional da África do Sul, mas de todos os países da União Aduaneira da África Austral.” “Fazer uma moeda comum para o BRICS é um projeto de longo prazo, que provavelmente não será colocado em prática imediatamente. Agora nós precisamos de uma solução rápida, que nos permita manter as relações comerciais com as repúblicas sul-africanas”, acredita o embaixador. “[…] e considerar o rand, que não é só a moeda nacional da África do Sul, mas de todos os países da União Aduaneira da África Austral.”

O projeto de criar uma moeda única do BRICS está em discussão desde junho do ano passado, mas deve ganhar força em meio ao aumento do uso de sanções econômicas como instrumento de pressão geopolítica por parte de países do coletivo ocidental.

BRICS terá “uma moeda de reserva internacional com base na cesta de moedas dos nossos países”. De acordo com pronunciamento feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em junho de 2022, o

© Sputnik / Mikhail Metsel Presidente russo, Vladimir Putin, durante a XIV Cúpula do BRICS, em 23 de junho de 2022 Presidente russo, Vladimir Putin, durante a XIV Cúpula do BRICS, em 23 de junho de 2022 © Sputnik / Mikhail Metsel

não substituiria as moedas nacionais dos países-membros. O projeto em debate nos BRICS tem como objetivo diminuir a dependência do dólar e é similar àquele anunciado nesta segunda-feira (23) pelos presidentes de Esse tipo de moeda é utilizado exclusivamente para transações comerciais internacionais, e. O projeto em debate nos BRICS tem como objetivo diminuir a dependência do dólar e é similar àquele anunciado nesta segunda-feira (23) pelos presidentes de Brasil e Argentina.

Nesta segunda-feira (23), durante visita à Argentina, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva expressou apoio a este tipo de iniciativa, conforme reportou a Carta Capital.

Se dependesse de mim, a gente teria comércio exterior sempre na moeda de outros países, para não depender do dólar“, disse Lula. “Por que não criar uma moeda comum entre os países do Mercosul ou com os países do BRICS?” “, disse Lula. “Por que não criar uma moeda comum entre os países do Mercosul ou com os países do BRICS?”

Rússia e África do Sul

A África do Sul, que ocupa a presidência do BRICS em 2023, tem ganhado destaque pela sua determinação em manter política de neutralidade em relação ao conflito ucraniano. O país se absteve em grande parte das votações sobre o assunto na Assembleia Geral da ONU, mas denunciou sofrer pressão de diplomatas ocidentais para reverter seu posicionamento.

“De alguns de nossos parceiros da Europa e de outros lugares, houve uma sensação de bullying paternalista – ‘Faça isso ou então verá'”, disse a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, durante conferência de imprensa conjunta com seu homólogo norte-americano, Anthony Blinken, em agosto de 2022.

o chanceler russo, Sergei Lavrov, elogiou a resistência sul-africana às pressões exercidas pelos países hostis à Nesta segunda-feira (23), durante visita à África do Sul,às pressões exercidas pelos países hostis à Rússia

“Apreciamos e respeitamos muito a posição de todos os nossos parceiros que, em situações como esta, não se guiam pelas ordens das antigas potências coloniais e por aqueles que gostariam de exercer o domínio, mas sim pelos seus legítimos interesses nacionais”, disse o chanceler russo.

O pesquisador do Instituto de Diálogo Global da Universidade da África do Sul (UNISA, na sigla em inglês), Mikatekiso Kubayi, também elogiou a resiliência russa durante os debates no Clube Valdai de Discussões Internacionais, nesta quarta-feira (25).

O ponto forte da Rússia é que, apesar dos desafios e sanções, ela é resiliente e autoconfiante“, disse Kubayi. “Esses são traços que não só a África do Sul, mas todo o Sul Global, devem ter em mente.” “, disse Kubayi. “Esses são traços que não só a África do Sul, mas todo o Sul Global, devem ter em mente.”

© Sputnik / Grigory Sysoev A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor A ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor © Sputnik / Grigory Sysoev

Já o diretor-geral do instituto sul-africano de pesquisas econômicas da Universidade Técnica de Tswane, Rasigan Maharajh, disse que seu país reconhece o papel do povo russo na liberação do país do regime de racismo institucionalizado do apartheid.

“A partir da década de 1960, a África do Sul pôde contar com o apoio da URSS na luta contra o apartheid, que foi oferecido de maneira incondicional”, notou Maharajh. “Isso é até hoje muito apreciado pelos povos do nosso território.”

coordenação política entre Pretória e Moscou no nível estatal segue afinada, conforme o conflito ucraniano se aproxima de completar seu primeiro ano. , conforme o conflito ucraniano se aproxima de completar seu primeiro ano.

© AP Photo / Themba Hadebe Mulher passa diante de cartaz em homenagem ao ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela durante encontro do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, em 27 de julho de 2018 Mulher passa diante de cartaz em homenagem ao ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela durante encontro do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, em 27 de julho de 2018 © AP Photo / Themba Hadebe

países sejam livres para implementar o modelo econômico que considerarem adequado, sem pressões externas.” “A Rússia está junto com a África do Sul nesse contexto histórico, não só pelo passado conjunto de luta contra o racismo e autodeterminação dos povos […] mas também pela nossa visão comum de futuro” disse o embaixador Ozerov. “Queremos um mundo multipolar […] no qual os, sem pressões externas.”

Mídia aliciada

O bom relacionamento entre os Estados não impede que a mídia sul-africana adote cobertura parcial sobre o conflito ucraniano, revelou Kubayi. O pesquisador relata que a mídia local é oligopolizada e tende a reproduzir reportagens de grandes conglomerados ocidentais de maneira acrítica.

“Somos vítimas de um enorme esforço de propaganda. Mas que não é somente conduzido pelo Estado, mas também apoiado pelo setor privado”, concordou Mazaradj. “Não recebemos mais os sinais do canal Russia Today, não por decisão do Estado, mas sim da empresa privada que oferece conexão via satélite para a África do Sul.”

Mazaradj disse ter esperança de que “as pessoas atentem à coincidência entre os participantes do setor privado e aqueles que trabalham no avanço desses esforços de propaganda do coletivo ocidental”.

© Sputnik / Yevgeny Biatov Logotipo da RT em Moscou, em 28 de janeiro de 2015 Logotipo da RT em Moscou , em 28 de janeiro de 2015 © Sputnik / Yevgeny Biatov

Nesta quarta-feira (25), especialistas e diplomatas de Rússia e África do Sul se reuniram para debater o fortalecimento das relações bilaterais. Em 2023, a África do Sul ocupa a presidência do grupo BRICS, que reúne Brasil Rússia , Índia, China e África do Sul.





