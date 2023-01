A Europa carece de política externa ou de defesa real – FM italiano – CMIO

Os interesses da Europa são sempre secundários aos dos EUA, diz Antonio Tajani

A Europa precisa de líderes fortes, como a ex-chanceler alemã Angela Merkel, para que sua voz seja ouvida no cenário global, disse o ministro das Relações Exteriores da Itália ao jornal La Stampa na quarta-feira.

“Existem muitos ciúmes, muitos líderes,” disse Antonio Tajani, argumentando que a Europa acabou servindo ao mundo em vez de perseguir seus próprios interesses, e que “mesmo a Alemanha, o país mais forte [in Europe], não consegue se impor. Uma Merkel está desaparecida.”

Durante a entrevista, perguntaram-lhe se achava que a Europa era “muito fraco,” ao que ele respondeu explicando que “A Europa não tem uma política externa ou de defesa real… Sempre viemos atrás dos americanos”, acrescentando que este tem sido o caso desde 1954.

Ele passou a insistir que a União Europeia faça tudo ao seu alcance para evitar que o conflito Rússia-Ucrânia se agrave. “Nem a OTAN nem a Europa, que têm o dever de ajudar a Ucrânia, estão em guerra com a Rússia” Tajani declarou, expressando sua esperança de que o “declarações agressivas” vindo do Kremlin são simplesmente “propaganda” e que não há real desejo de aumentar o tom do confronto.

O ministro argumentou que, embora seja importante continuar enviando armas para a Ucrânia, também é vital buscar uma solução pacífica para o conflito, que já dura desde fevereiro passado, ou pelo menos estabelecer uma trégua. Tajani se descreveu como “não otimista sobre o futuro próximo” enquanto acredita “não vale a pena desistir” acrescentando que pediu à Turquia que faça tudo o que puder para organizar as negociações entre Moscou e Kiev.

Embora Moscou tenha repetidamente insistido que está aberta a negociações com Kiev, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou uma lei que proíbe legalmente Kiev de qualquer negociação com Moscou enquanto Vladimir Putin permanecer no poder.