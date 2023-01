“Vkusno – e é isso” registrará outra marca na Bielo-Rússia

No dia 11 de novembro , a Vkusno – esse é o ponto anunciou que estava entrando no mercado bielorrusso e assinando um contrato de franquia com a KSB Victory Restaurants, que administra 25 restaurantes McDonald’s no país. Em meados de novembro , a empresa KSB Victory Restaurants anunciou que os restaurantes que operam sob a marca McDonald’s começariam a operar na república sob a marca russa Vkusno-i Tochka a partir de 22 de novembro . No entanto, não houve transição sob a nova marca naquele dia.