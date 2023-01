Adeus império? As sanções dos EUA estão falhando diante da multipolaridade – CMIO

Os métodos de Washington não podem impedir a ascensão de outras potências, admite um influente jornal do establishment

Foreign Affairs, uma revista americana altamente influente – efetivamente um jornal do império americano – publicou um artigo detalhando como as sanções estão perdendo rapidamente sua eficiência como arma no arsenal global de Washington.

Publicado pela ONG Council on Foreign Relations, Foreign Affairs oferece espaço para oficiais dentro do complexo industrial militar dos EUA se comunicarem uns com os outros sobre assuntos que eles acreditam ser de extrema importância. Por isso, é importante ficar atento quando a revista faz grandes pronunciamentos sobre qualquer assunto.

Recentemente, publicou uma avaliação das sanções dos EUA – a conclusão é que elas são cada vez mais ineficazes, levaram Pequim e Moscou a criar estruturas financeiras globais alternativas para se protegerem e protegerem os outros de ações punitivas, e que Washington e seus acólitos não serão mais capazes de forçar os países a cumprirem suas ordens, quanto mais destruir estados dissidentes, por meio de tais medidas em um futuro muito próximo.

O artigo começa observando que “as sanções há muito são a arma diplomática favorita dos EUA”, qual “preencher o vazio entre declarações diplomáticas vazias e intervenções militares mortais.” Apesar disso, prevê “os dias dourados das sanções dos EUA podem acabar em breve.”

Esses “dias dourados” foram a era imediatamente pós-Guerra Fria, quando Washington estava “ainda uma potência econômica inigualável”, e, portanto, poderia, com o apertar de um botão, paralisar toda e qualquer economia estrangeira, em teoria. Isso foi devido a “primazia do dólar americano e o alcance da supervisão dos EUA sobre os canais financeiros globais.”

Como o comércio internacional era predominantemente conduzido com dólares, Washington podia impedir qualquer país de exportar ou importar toda e qualquer mercadoria que desejasse, sempre que quisesse. Mesmo assim, lembra o Departamento de Relações Exteriores, os próprios líderes americanos se preocupavam se as sanções fossem aplicadas com muita liberalidade. Em 1998, o então presidente Bill Clinton afirmou que seu governo estava “correndo o risco de parecer que queremos sancionar todos que discordam de nós.”













O artigo do Foreign Affairs diz que os temores de Clinton eram “exagerado”, mas isso é precisamente o que aconteceu. Os governos e os países que eles representaram foram sancionados por seguirem políticas erradas, recusando-se a serem derrubados por golpes e intervenções militares apoiados pelos EUA e mostrando qualquer grau de independência em seus negócios internos ou externos. No processo, milhões morreram e ainda mais vidas foram arruinadas sem um bom motivo.

Esta abordagem saiu pela culatra, e mal. Em resposta, os estados “começaram a endurecer suas economias contra tais medidas”. Por exemplo, depois que os EUA cortaram o Irã do sistema bancário global SWIFT, muitos outros países tomaram conhecimento. Restringir o acesso da China a inúmeras tecnologias como parte da nova Guerra Fria também serviu para colocar tanto os aliados quanto os adversários de Washington “sob aviso prévio, seu acesso a tecnologia crucial pode ser interrompido.”

Pequim e Moscou lideram o esforço para criar “inovações financeiras que diminuem a vantagem dos EUA”, criando uma jangada de “acordos de swap de moeda, alternativas ao SWIFT e moedas digitais” que servem como “medidas preventivas” contra qualquer “potenciais penalidades” abaixo da linha.

Os swaps cambiais, que conectam os bancos centrais diretamente uns aos outros e eliminam a necessidade de transações entre eles serem lastreadas em dólares, foram avidamente adotados pela China. Ela assinou acordos desse tipo com mais de 60 países em todo o mundo, permitindo assim que suas empresas “para contornar os canais financeiros dos EUA quando quiserem.”

Em 2020, Pequim liquidou mais da metade de seu comércio anual com Moscou em moedas diferentes do dólar, tornando a maioria dessas transações totalmente imune às sanções dos EUA, e esse número só aumentou desde então. Também em março daquele ano, a Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China e pela Rússia, priorizou oficialmente o desenvolvimento de pagamentos nas moedas locais de seus membros.













Pequim e Moscou também são, relatórios de Relações Exteriores, “ativamente preparando suas próprias alternativas” a vários sistemas internacionais dominados pelo Ocidente. Sua alternativa ao SWIFT, o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço, ainda não é páreo em termos de volume de transações, mas esse não é o ponto. Isso impede que eles e qualquer estado ou organização inscritos na estrutura – 1.300 bancos em mais de 100 países já – sejam incapazes de fazer transações financeiras internacionais, caso sejam cortados do SWIFT.

Da mesma forma, a China está expandindo o alcance do renminbi digital, a moeda emitida pelo banco central de Pequim, em casa e no exterior. Mais de 300 milhões de seus cidadãos já a usam, e um bilhão está previsto para 2030. A moeda é totalmente à prova de sanções, pois os EUA não têm capacidade de impedir seu uso, e Pequim incentivou vários países a pagar por suas exportações exclusivamente. usando isso – “outros acordos semelhantes provavelmente se seguirão”, Negócios Estrangeiros prevê.

A dependência obsessiva do império americano em sanções agora criou uma situação de Catch-22, pela avaliação da revista. As relações já hostis entre EUA, China e Rússia significam que Moscou e Pequim estão avançando com esse esforço revolucionário, não importa o quê. Se “as coisas pioram,” eles vão simplesmente “dobrar seus esforços de proteção contra sanções”, levando mais e mais países com eles.

“Essas inovações estão cada vez mais dando aos países a capacidade de conduzir transações por meio de canais à prova de sanções. Essa tendência parece irreversível”, o artigo conclui amargamente. “Tudo isso significa que, dentro de uma década, as sanções unilaterais dos EUA podem ter pouca força.”

São todos esses desenvolvimentos, juntamente com o pivô econômico de Moscou para o leste após o golpe de 2014 na Ucrânia, e o movimento em direção à autossuficiência em energia, alimentos e outros recursos vitais, que explicam o embaraçoso fracasso das sanções lideradas pelos Estados Unidos contra a Rússia.

Líderes ocidentais, acadêmicos, jornalistas, especialistas e economistas prometeram quando essas sanções foram impostas que logo levariam ao colapso político, econômico e militar total da Rússia. Eles não o fizeram, demonstrando que as elites na Europa e na América do Norte não entendem a economia global que afirmam governar. Eles devem se familiarizar com a nova realidade que habitam em pouco tempo – pois um mundo multipolar começou a surgir em 2022 e veio para ficar.













A rapidez com que as elites dos EUA estão reconhecendo a realidade radicalmente diferente em que agora são forçadas a operar é ironicamente sublinhada pela rapidez com que a autora do artigo de Relações Exteriores, Agathe Demarais, parece ter mudado completamente sua opinião sobre o assunto das sanções. Em 1º de dezembro, menos de um mês antes, ela escreveu um artigo para a Política Externa – outro jornal interno do império americano – que oferecia uma visão radicalmente diferente sobre o assunto.

Corajosamente declarando “as sanções contra a Rússia estão funcionando” na manchete, Demarais rejeitou as sugestões de que medidas punitivas ocidentais visavam “forçar Putin a recuar e sair da Ucrânia”, ou provocar “mudança de regime” em Moscou, ou para solicitar “um colapso da economia russa no estilo venezuelano”, apesar do fato de cada um desses resultados ter sido explicitamente citado como um fator motivador por trás das sanções por autoridades ocidentais, especialistas e jornalistas da época.

Em vez disso, ela argumentou, as sanções foram eficazes na busca de “envie uma mensagem ao Kremlin” que “A Europa e os Estados Unidos estão ao lado da Ucrânia.”

Se Kiev será ou não jogada sob um ônibus por seus apoiadores ocidentais no devido tempo, e se as medidas anti-russas persistirão após o fim da guerra, parece não importar muito, no entanto – pois, como a própria Demarais foi forçada a reconhecer menos de quatro semanas depois, a eficácia das sanções está diminuindo rapidamente. Essa velocidade dessa reviravolta pode muito bem ser uma indicação de quão irresistivelmente o mundo multipolar está se tornando.