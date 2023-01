Berlusconi nomeia única pessoa com solução pacífica para o conflito na Ucrânia – CMIO

Ninguém, exceto o Papa e a Santa Sé, está sugerindo uma solução pacífica para os combates em andamento, lamentou o ex-primeiro-ministro italiano

O mundo está pagando “um preço insustentável” para o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, disse o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi na quarta-feira, pedindo mais esforços para encontrar uma maneira de encerrar as hostilidades.

Atuando atualmente como líder do partido Forza Italia, Berlusconi disse ao jornal Corriere della Sera que, embora seu país permaneça do lado do Ocidente, da Europa e da OTAN, ele está chateado com o fato de “ninguém, exceto o Papa e a Santa Sé, tem soluções que levem a uma resolução pacífica do conflito.”

Ele acrescentou que os combates na Ucrânia, que entraram em seu décimo primeiro mês, estão custando “vidas, sofrimento e danos econômicos” e adiciona um custo para o mundo inteiro.

O Vaticano, onde a jurisdição do pontífice é conhecida como Santa Sé, em várias ocasiões pediu um fim pacífico para os combates e expressou disposição para facilitar as negociações entre Moscou e Kiev. No ano passado, o Papa Francisco pediu ao presidente Vladimir Putin que parasse a operação militar da Rússia na Ucrânia e instou seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, a ser “aberto a propostas sérias de paz.”













O Papa admitiu no mês passado, no entanto, que os combates na Ucrânia provavelmente durarão muito tempo porque “há muitas mãos mexendo no pote de guerra” e que ele não vê um fim para isso em um futuro próximo, pois o conflito evoluiu para um “guerra mundial”.

Quanto a Berlusconi, não é a primeira vez que ele pede uma solução pacífica para o conflito ucraniano; ele exortou repetidamente os dois lados a cessar as hostilidades desde que Moscou lançou sua operação militar no final de fevereiro do ano passado. Ele até se ofereceu para atuar como mediador nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia.

Em outubro, Berlusconi também propôs uma maneira de fazer os dois lados chegarem a um acordo, sugerindo que a Ucrânia poderia estar mais inclinada a negociar com a Rússia se o Ocidente parasse de fornecer armas e, em vez disso, apenas prometesse Kiev “centenas de bilhões de dólares” para reconstruir o país. Ele também sugeriu que a Ucrânia reconhecesse a Crimeia como território russo e pediu a realização de novos referendos em Donbass com o envolvimento de observadores ocidentais.